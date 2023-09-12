تغطية الترع ضمن مشروعات التنمية المحلية بصعيد مصر لتحسين البيئية بسوهاج

حظيت محافظة سوهاج في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العديد من المشروعات التنموية الهامة، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يعد واحدا من انجح البرامج التي تم تنفيذها عن طريق الوحدات الحلية على مستوى المحافظة بجميع القطاعات، ومن أهم القطاعات التي نفذها البرنامج لتحسين البيئة لخدمة المواطنين، تغطية الترع للحد من التلوث البيئي من ناحية، والحد من حوادث غرق الأطفال من ناحية أخرى، والذي عمل على تغطية مساحات من الترع المارة وسط التكتلات السكنية وتستخدم كمساحات خدمية منها مواقف سيارات وحدائق ومتنفسات خضراء وغيرها.





ومن الجدير بالذكر أن البرنامج وفر 82 ألف فرصة عمل بسوهاج ومن ضمن المشروعات مشروع توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز المراغة حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 32 ألف نسمة ومشروع توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة بالبلينا وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 29 ألف نسمة ومشروع استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد (أولاد غريب بالكوامل) ومشروع تنفيذ محطة مياه سعد السعود ومشروع استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرية الهجارسة ومشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية البطاخ ومشروع استكمال الاعمال لمحطة معالجة الغريزات – المراغة ومشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الغريزات ومشروع انشاء وتطوير منطقة آثار مقابر الحواويش بأخميم ومشروع علاج وتطوير مستشفى حميات بني حميل- البلينا- سوهاج.







ويأتي مشروع تغطية ترعة ام الطبول بالبلينا جنوب المحافظة مرحلة أولى وثانية من المشروعات التي أستهدافها البرانامج وبلغت نسبة التنفيذ بلغت 100 % تأتى أهنية تغطية الترع والمساقى التي تمر وسط الكتلة السكنية خاصة أنَّها تحتاج أعمال تطهير ومواجهة التلوث للحماية من مخاطرها للحفاظ على صحة المواطنين، الحفاظ علي حياة الاطفال من سقوطهم في الترع, تمهيد الطرق وخدمة 75.789 مواطن مستفيد وتم التسليم الابتدائي للمشروع وكذلك تغطية ترعة عزبة الحيط وبلغت أيضا نسبة التنفيذ 100% وتخدم عملية التغطية 133.156 مواطن من المحيطين بمكان التبطين وتم التسليم الابتدائي للمشروع.





وتستمر أعمال تحسين البيئية ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر حيث تم تغطية مفيض ترعة نجع حمادي بحي غرب سوهاج وأعمال تغطية ترعة نجع حمادي الكيلو 77 بداية من طريق ترعة نجع حمادي وحتى مدرسة أسماء بنت أبي بكر، مما يسهم في توفير 49 ألف متر مسطح على جانب الترعة تم الإستفادة منها في زراعة الأشجار المثمرة وخلق متنفس طبيعي للمواطنين وبلغت نسبة التنفيذ 100 % وتم إستغلال التغطية في اقامة موقف للسيارات الأمر الذى أستفاد منه 72.546 مواطن وتم التسليم الابتدائي للمشروع.





وكذلك تغطية ترعة ساحل طهطا اعمال تغطية لترعة ساحل طهطا بطول 870م وقد ساعدت عملية التغطية في تمهيد الطرق وخدمة 83,456 مواطن وتغطية ترعة الحجيرات من ك1.199 إلى ك 2.174 بطول 975 م وتم تمهيد الطرق وخدمة 37,567 نسمة، وأعمال تغطية ترعة أولاد نصير وتأتى أهمية المشروع من أجل الحفاظ علي حياة الطلاب حيث أن الترعة تمثل خطورة على الطلاب ويأتي ذلك استجابا لشكاوى الأهالي وأولياء الأمور ومواجهة التلوث للحماية من مخاطرها للحفاظ على صحة المواطنين وتم تمهيد الطرق وخدمة 93,569 مواطن وكذلك تم تغطية ترعة المساعيد - نجع زقالي – جرجا وأعمال تغطية ترع المساعيد بطول 90 متر بنجع زقالي وبلغت نسبة التنفيذ 100 % وتم تمهيد الطرق وخدمة 93.321 نسمة وأعمال تغطية ترع أولاد حمزة بالمنشاة وبلغت نسبة التنفيذ: 100 % وعملية التغطية قدمت الخدمة 23.490 نسمة.