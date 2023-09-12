ع الطاير

الثلاثاء 12/سبتمبر/2023 - 07:25 م 9/12/2023 7:25:04 PM

العبقرى أينشتاين يقول عن نفسه ليس الأمر أننى عبقرى ولكننى أجاهد مع المشاكل لفترة أطول وأجد الحلول، وفى الكتب والمدارس والجامعات علمونا أن الوصول إلى القمة صعب ولكن الأصعب هو الاحتفاظ بها ومن البديهيات التى يعرفها المتميزون الناجحون أن من يصل القمة يخطط جيدًا للاحتفاظ بها ويثابر ويجد حلولا لكل ما يواجه مسيرة النجاح لأن ترك الأمور للصدفة والاكتفاء بالوصول إلى القمة بالتأكيد يؤدى إلى الانحدار أو التراجع.

وفى قطاع الاتصالات لدينا نموذج يحتذى فى الوصول إلى القمة والحفاظ عليها فبالأمس القريب احتفلت شركة اتصالات من e& بفوزها بجائزة أسرع شبكة محمول فى مصر من شركة أوكلا العالمية المتخصصة فى تقييم كفاءة خدمات وسرعة الإنترنت حيث نجحت اتصالات فى اختبارات سرعة البيانات وجاءت السرعة والكفاءة مطابقة للمعايير العالمية وأشاد ستيفن باى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة Ookla العالمية بسرعة وكفاءة الشبكة وقال إن فترة التقييم أثبتت بما لا يدع مجالا للشك تفوق شبكة اتصالات منe& فى مصر واستحقاقها جائزة أسرع شبكة للمحمول فى مصر وأعلى درجات التقييم فى سرعات الشبكة والحقيقة أن هذه الجائزة ليست الأولى لشركة اتصالات حيث سبق لها الفوز بالعديد من الجوائز فى مجالات أخرى غير سرعة وكفاءة الشبكة منها جائزة Top Employer يعنى أفضل بيئة عمل وفازت بها الشركة للمرة الخامسة على التوالى كما حصلت أيضاً على المركز الأول فى تقارير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبأقل مخالفات خلال عامى 2022 و2023.

المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذى لقطاع الأفراد لشركة اتصالات من e& وصف الجائزة بأنها تتويج لجهود فريق عمل الشركة وأكد أن الشركة حريصة دائما على تنفيذ خططها وضخ استثمارات ضخمة وصلت إلى 6 مليارات جنيه سنويا فى بنيتها التحتية مما أدى إلى رفع كفاءة وقوة الشبكة والتى هى أقوى شبكة بالفعل لتلبية احتياجات السوق والزيادة الكبيرة المستمرة فى معدلات استخدام الإنترنت فى مصر وقال إن فريق العمل يدرك أهمية الحفاظ على القمة وهناك خطط استراتيجية ونجد الحلول الأفضل دائما للعملاء

ولم تمر ساعات قليلة على تتويج الشركة بالجائزة حتى فوجئ عشاق كرة القدم بتوقيع المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى للشركة اتفاقية للحصول على حقوق الرعاية الرسمية والشراكة التكنولوجية للمنتخبات المصرية لكرة القدم حتى بطولة كأس العالم 2026 وهو ما يؤكد قوة الشركة واصرارها على مواصلة مسيرة التفوق والتميز حيث يبرز دور الشركة فى دعم التطور والتنمية فى مصر ويعكس التزام الشركة العميق تجاه الرياضة ودورها الحيوى أو كما يقول حازم متولى إن هذه الشراكة بمثابة خطوة مهمة لشركة اتصالات مصر فى دعم وتطوير كرة القدم المصرية كما أنها تعكس التزام الشركة بتعزيز دور الرياضة فى المجتمع.