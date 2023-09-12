بسبب ماس كهربائي.. إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالبساتين

تواصلت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الثلاثاء، إلي تقرير الأدلة الجنائية بشأن معاينة حريق شقة سكنية بزهراء المعادي.

بسبب ماس كهربائي.. إصابة 3 أشخاص في حريق بالبساتين

وتبين أن الحريق، أنه شب بسبب ماس كهربائي في شقة سكنية بالطابق الرابع في العقار المكون من خمسة طوابق وتم السيطرة عليه قبل امتداده لأخرى، وتبين اختناق ثلاثة من قاطني الشقة وجرى نقلهم وإسعافهم.

وأفادوا في أقوالهم أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي في وصلة جهاز إلكتروني مما ولد شرارة التهم محتويات الشقة وامتدت للشقة المجاورة.

ورد بلاغا لغرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بالمعراج العلوي عمارة 4126، وجرى إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الإطفاء في زهراء المعادي.

تفاصيل إصابة 3 أشخاص في حريق بالبساتين

وقد أفادت بوجود الحريق بعقار مكون من 5 طوابق، وتم إخلاء العقار من السكان وتحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق، التي قررت ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وكشف الخسائر والتلفيات وتقدير ثمنها، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وإعداد تقرير مفصل عن إصابتهم تمهيدًا لسؤالهم في الحادث لبيان وجود شبهة من عدمه.

المتهم بالشروع في قتل زوجته امام الجنايات بالقاهرة الجديدة

كما أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء،بإحالة المتهم بالشروع فى قتل زوجته بعد خلافات نشبت بينهم بمدينة بدر، لمحكمة الجنايات.

وجاء قرار الإحالة، أن المتهم أقر بتعديه على زوجته بالضرب المبرح باستخدام آلة حادة بعد مشادة نشبت بينهم تطورت لمشاجرة بسبب إخفاؤها أموال سيارة قام ببيعها لتسديد ديونه وهددها بتحرير محضر ضدها بسرقة الأموال إذا لم تردها، وعندما استمرت على موقفها انهال عليها بالضرب المبرح محاولا قتلها.

ضبط المتهم بالشروع في قتل زوجته بالقاهرة الجديدة

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر يفيد بوصول سيدة مصابة بعدة إصابات متفرقة بمختلف أنحاء جسدها وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تبين قيام زوجها بالتعدي عليها بآلة حادة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.