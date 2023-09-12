أرقام متواضعة لـ موديست تضعه في مرمى نيران جماهير الأهلي "تقرير"

تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب الفرنسي أنطوني موديست، نجم فريق بوروسيا دورتموند السابق، في صفقة انتقال حر، ليصبح اللاعب في مرمى نيران جماهير المارد الأحمر بسبب الأرقام الكارثية التي ظهرت من خلال مشاركات اللاعب في الموسم الماضي 2022-2023 مع أسود الفيستيفاليا في جميع المسابقات.

لعب موديست مع أسود الفيستيفاليا لمدة موسم وفي الموسم الماضي 2022-2023 مع بوروسيا دورتموند شارك في 29 مباراة بواقع 1269 دقيقة سجل فيها 2 هدف وله 1 اسيست وحصل على 5 بطاقات صفراء، بجميع المسابقات المحلية والقارية.

تستعرض بوابة الوفد لكم من خلال التقرير التالي أبرز ما قدمه موديست، مهاجم الأهلي الجديد، في الموسم الماضي ببطولات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

أرقام موديست في الدوري الألماني:

دخل قائمة المباراة لفريق بوروسيا دورتموند في 31 مرة خلال منافسات الدوري الألماني بالموسم الماضي ولم يكمل المباراة حتى نهايتها سوى في 3 مواجهات فقط أمام أندية فرايبورج وهوفنهايم وكولن فريقه السابق.

ومن بين المواجهات 7 لقاءات كأساسي و12 لقاء شارك كبديل و12 لقاء أيضًا كان على مقاعد البدلاء ولم يستعين به المدرب، وتعرض لإصابة في الفخد مرة وحيدة خلال الموسم الماضي.

أرقام موديست في دوري أبطال أوروبا:

وخلال 7 مواجهات خاضها موديست مع بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بواقع 338 دقيقة لعب فقط، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ولعب الـ 90 دقيقة كاملة مرة واحدة فقط أمام فريق كوبنهاجن الدانماركي.

في دوري أبطال أوروبا بدأ كأساسي في 4 مباريات، ونزل كبديل في 3 مواجهات، وظل على دكة الاحتياطي في لقاء وحيد دون أن يستعين به المدرب، وكان أمام تشيلسي.

أرقام موديست في كأس ألمانيا:

في كأس ألمانيا لعب موديست في 3 مواجهات شارك حتى نهاية المواجهة في لقاء واحد منها كان في الجولة الأولى من الكأس حينما كان لاعبًا لنادي كولن وفي آخر لقاء قبل انتقاله لدورتموند، ومواجهتين مع بوروسيا منها لقاء نزل في آخر 5 دقائق من المباراة، والآخر شارك فيه بـ 26 دقيقة فقط.

أرقام موديست في موسم 2021-2023 مع كولن

وفي موسم 2021-2022 مع فريق كولن قبل الانتقال لنادي بوروسيا دورتموند شارك في 35 لقاءً بواقع 2786 دقيقة، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 4 أهداف، وحصل على البطاقة الصفراء في 4 مرات، ونزل كبديل في 3 مواجهات فقط، وتعرض للإصابة مرتين في هذا الموسم الأولى كانت بفيروس كورونا والثانية كانت حمى.