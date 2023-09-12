تشكيل منتخب الإمارات لمواجهة كوستاريكا الودية

أعلن المدرب البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كوستاريكا التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد ماكسيمير، في اول وديات المنتخب الإماراتي استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب الإمارات لمواجهة كوستاريكا

وجاء فابيو دي ليما على رأس تشكيل منتخب الإمارات ومعه كايو كانيدو في الجانب الهجومي، ضد كوستاريكا بتشكيل يعتمد على طريقة لعب 4-2-3-1، والتي تتكون من:-

في حراسة المرمى: خالد عيسي.

في خط الدفاع: خالد الظنخاني وخليفه الحمادي وخالد الهاشمي وعبدالله ادريس.

في خط الوسط: علي سالمين ويحيي نادر.

في خط الوسط الهجومي: فابيو دي ليما وعلي صالح ويحيي الغساني.

في خط الهجوم: كايو كانيدو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب الإمارات علي خصيف وعادل الحوسني ووليد عباس وماجد راشد وعلي مبخوت ومحمد عبد الباسط وبندر الاحبابي واحمد برمان ومحمد جمعه والحسن صالح وعبدالله رمضان وعبدالله الهاشمي ومبارك أحمد وعبدالرحمن صالح وحازم محمد.