موديست: فخور بارتداء قميص نادي القرن

أدلى الفرنسي أنطوني موديست بأول تعليق على انتقاله إلى الأهلي المصري بشكل رسمي.

وأتم الأهلي تعاقده مع موديست لمدة موسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر في صفقة انتقال حر.

وقال موديست عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام:" أنا ممتن ومتحمس لارتداء قميص نادي القرن ، وفخور باكتشاف ثقافة هذا الفريق والبلد بتواضع واحترام وأعتقد أنها ستضيف إلى الكثير رياضياً وإنسانياً".

وأضاف:" أنا واثق في تطوير نفسي في أفريقيا ونقل خبراتي على مدار 16 عاماً إلى نادي القرن ، شكراً لجماهير الأهلي على ترحيبها الحار بي ولا أستطيع الانتظار لخوض أول مباراة".

موديست