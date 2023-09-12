432.7 مليون جنيه قيمة المزايا والخدمات للعاملين في الشرقية"إيسترن كومباني"

كشف تقرير الحوكمة لشركة الشرقية "أيسترن كومباني" عن قيمة المزايا العينية والخدمات الخاصة بالعاملين في الشركة بلغ نحو432.752 مليون جنيه خلال العام 2022\2023، مقابل 437.776 مليون جنيه في العام السابق عليه، بانخفاض نحو5.024 مليون جنيه، بأنخفاض1.1%.

شمل التقرير المرسل للبورصة عن قيمة ما تم انفاقه على العاملين من مشروبات، وعلاج بالعيادات والوحدات الطبية، الانشطة الرياضية والاجتماعية، الخدمات الدينية، وحدة الغسيل والملابس، خدمات نقل العاملين.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال العام المالي الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 90% على أساس سنوي.

وحققت صافي ربح بلغ 7.65 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 4.03 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت صافي إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 17.95 مليار جنيه، مقابل صافي إيرادات بلغت 17.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.