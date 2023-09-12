وكيل تعليم الغربية يتابع مدارس بسيون

قام اليوم ناصر حسن، وكيل الوزارة، بمتابعة عددا من مدارس إدارة بسيون التعليمية، حيث قام بمتابعة مدرسة صلاح الدين حتاتة الإعدادية بنين، ومدرسة علي بن أبي طالب المهنية بنين، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، والاطمئنان إلى جاهزية مدارس إدارة بسيون.

وخلال المتابعة، تبين قيام مدرسة صلاح الدين حتاتة الإعدادية بنين، ومدرسة علي بن أبي طالب المهنية بنين بتنفيذ مبادرة "يلا صيانة" لصيانة وإصلاح ودهان الأثاث المدرسي، حيث استهدفت المدرسة صيانة وإصلاح عدد 90 مقعد من الأثاث المدرسي، وذلك بحضور مدير الإدارة، وموجه عام المجال الصناعي وموجهي المجال الصناعي بالإدارة، وقد أشاد وكيل الوزارة بالعمل المتميز الذي تقوم به المدرسة لإصلاح الأثاث المدرسي ضمن مبادرة "يلا صيانة" التي تم التوجيه بتنفيذها بجميع المدارس التي تحتاج إلى صيانة الأثاث بها.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة بالانتهاء من إعداد الجداول لجميع الصفوف، وتوزيع الانصبة على جميع المعلمين، وتحديد الإشراف.

كما وجه بضرورة الانتهاء من إعداد قوائم الفصول، والاطمئنان إلى تواجد كافة المخصصات من الكتب لطلاب المدارس، وتسليم الطلاب جميع الكتب فور وصولها، والاطمئنان إلى سداد المصروفات المدرسية، وتوزيع الأنشطة، وتجهيز وتخطيط الملعب، كما وجه أيضا بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، مشدداً على تواجد جميع العاملين بالمدارس لانتظام العمل في هذه الفترة الهامة استعدادا لاستقبال العام الدراسي.

وفي نهاية المتابعة، قدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة المدرستين على الجهد المبذول في أعمال الصيانة والإصلاح للأثاث المدرسي، وتنفيذ مبادرة يلا صيانة، متمنياً التوفيق لجميع العاملين، وعاماً دراسياً مكللاً بالنجاح.