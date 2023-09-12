محافظ المنيا: رضاء المواطن هدف أسمى

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بمسئولي البرنامج التدريبى لتأهيل مقيمي "جائزة التميز الداخلي للوحدات المحلية"، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وذلك في إطار نشر ثقافة الجودة والتنافسية بين الوحدات المحلية على مستوى الجهاز الإداري للدولة ، مؤكدا ، دعمه الكامل لفريق عمل لجنة التحكيم من مقيمي الأداء الحكومي ، لافتا ، إلى ضرورة استمرار تقييم أداء الوحدات المحلية طوال العام ، من أجل الإرتقاء بالخدمات المقدمة ، ورفع معدلات رضا المواطن ، بوصفه هدفا أسمى للعاملين بكافة القطاعات الخدمية .

وجاء ذلك بحضور ، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ورئيس لجنة إدارة الجائزة الداخلية للمحافظة ، ومشاركة كل من الدكتور عبد الحكيم رضوان استشاري التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي ، واللواء عبد السلام عبد السميع استشاري التدريب والجودة ، وأعضاء لجنة التحكيم من مقيمي جائزة التميز الداخلي بمحافظة المنيا.

من جانبه، استعرض الدكتور عبد الحكيم رضوان ، أهداف جائزة التميز الحكومي حيث تسعى لإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي ، وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية ، في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ، فيما أشار اللواء عبد السلام عبد السميع ، إلى أن عملية التقييم تأتى اتساقا مع عمليتى التحسين والتطوير للأداء الحكومي ، وتشمل زيارات ميدانية لعدد من قرى المحافظة لتقييم أدائها ، تمهيدا للإعلان عن الفائز من الوحدات القروية المرشحة للحصول على جائزة التميز .