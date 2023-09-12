جامعة كفر الشيخ توقع بروتوكول تعاون مع الكلية الفنية العسكرية

وقع مدير الكلية الفنية العسكرية اللواء الدكتور إسماعيل محمـد كمال، بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي.



ويهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون البحثي المشترك بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة كفرالشيخ وتبادل الاستشارات الفنية والدراسات البحثية في مختلف المجالات العلمية وخاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم في مواكبة التطور المتلاحق في مختلف المجالات العملية والبحثية، وتبادل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكلا الجانبين.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفرالشيخ.