وفاة الفنانة الكبيرة كريمان بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل، وذلك بعد صراع مع المرض.

وأعلن ابنها الوحيد شيرين وفاة والدته التى صارعت المرض خلال الفترة الماضية حيث احتجزت بالرعاية المركز بإحدى المستشفيات قائلا :"توفت الي رحمه الله أمي الحبيبة الغاليه المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الاسطه حرم المرحوم النائب محمود آبو النصر رئيس لجنه الخطة و الموازنه بمجلس الشعب سابقا".

وأضاف: "ستقام صلاه الجنازه غدا الأربعاء بمسجد مصطفي محمود بالمهندسين بعد صلاه الظهر و الدفنه بمقابر الاسره في ٦ أكتوبر… ولا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم".

معلومات عن الفنانة كريمان

ولدت كريمان عام 1936، وهى إحدى الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي، واشتهرت بأدوار الفتاة الدلوعة.

وقبل عامين، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لـ كريمان، فى سن الشيخوخة، فى أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.

وبدت كريمان في الصورة بملامح مختلفة عن فترة الشباب مرتدية باروكة سوداء ومبتسمة بنفس الابتسامة التي اشتهرت بها في مسيرتها الفنية.الفنانة كريمان، اسمها بالكامل كاريمان محمد سالم من مواليد القاهرة في يوم 18 ديسمبر عام 1936 درست في مدرسة الليسية وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو.بدأت التمثيل في مسرح مدرستها حيث قدمت “قيصر وكليوباترا ” وعملت كطفلة في الاذاعة، واشتركت في ركن الاطفال واثنى عليها بابا شارو.