نتيجة عاصفة دانيال.. أمطار متوسطة تضرب كافة مدن القليوبية

شهدت محافظة القليوبية، موجة من الطقس السيء منذ الصباح الباكر ، حيث اكتست المحافظة بكتلة سحابية ناتجة عن إعصار دانيال .

وتعرضت كافة مدن ومراكز القليوببة، لهطول أمطار غزيرة من الساعات الأولى من صباح اليوم، ما دفع المحافظة الى رفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لتداعيات موجة الطقس السيء والرياح الشديدة المتزامنة مع الاعصار، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



ووجه المحافظ، شركات الكهرباء ومياة الشرب وكافة مجالس المدن والاحياء والوحدات المحلية بالتعامل السريع مع الأمطار ونواتج الطقس، ودفعت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بعربات شفط المياة بمداخل ومخارج الإنفاق والكبارى لشفط المياة الناتجة عن الأمطار، وحثت أجهزة محافظة القليوبية المواطنين توخى الحذر خلال السير على الطرق حفاظا على سلامتهم.