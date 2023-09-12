65767 منتفع من مبادرة 100يوم صحة بالبحر الأحمر

أعلن الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن ارتفاع معدلات الأداء بالحملة الرئاسية " 100 يوم صحة " حيث تم تقديم الخدمات الصحية ل "65797" مواطن منذ انطلاق فعاليات الحملة في الخامس والعشرين من يونيو الماضي .

وفي ذات السياق أشاد العربي بالمبادرات الرئاسية التي تستهدف النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكداً أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للمبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة ، مشيراً إلي دعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لتحقيق المستهدف من هذه الحملة والوصول إلي كافة المواطنين .

وفي سياق متصل أوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستقبل المواطنين من الفئات المستهدفة بداية من 18 عام ، وتقدم خدمات الكشف عن الأمراض غير السارية ، ودعم صحة الأم والجنين ودعم صحة المرأة ، والكشف المبكر عن سرطان الثدي ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة ، والاعتدال الكلوي ، وكذلك مبادرة السمعيات والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وخدمات تنظيم الأسرة والتطعيمات وندوات التثقيف الصحي والتوعية الميدانية ، مشيراً أن هذه الخدمات تقدم من خلال فرق طبية ثابتة في جميع الوحدات الصحية ، ومراكز الكشف المتنقلة .

ومن ناحية أخرى أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تعليماته للدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر برفع درجة الاستعداد بجميع قطاعات الصحة بالمحافظة تزامناً مع فترة المبادرة والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية علي أن يتم التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية

بالمديرية والفرق الثابتة والمتنقلة لتذليل اي مشكلات تعوق المبادرة وتقديم الخدمات الطبية لموطني المحافظة الساحلية .

يذكر أن مديرية الصحة بالبحر الاحمر تقدم خدمات المبادرة من خلال أماكن التمركز الميداني بالممشي السياحي وممشي شيري و تشتمل علي فحص صحة المرأة والامراض المزمنه والاعتلال الكلوي و الأم والجنين و السمعيات و التقزم و الانيميا و كبار السن و قلبك أمانة

ويصاحب عمل فرق المبادارات نشاط مكثف لفرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، بالإضافة الي زيادة عدد القوافل الطبية من اجل استهداف اكبر عدد ممكن من المواطنين

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت من مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة إنطلاق فعاليات حملة 100 يوم صحة بجميع محافظات الجمهورية، والتي تأتي في إطار خطة الوزارة وحرصها علي تقديم الخدمات الصحية لأكبر قدر من المواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات الرئاسية وتستمر لمدة 100 يوم حتي أكتوبر المقبل للتوعية الصحية بأسباب انتشار العدوي للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار الأمراض الوراثية .

وأوضحت الوزراة، أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تستهدف تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعية لخدمات وزارة الصحة، وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلي رأسها خدمات

المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة

وتستهدف المبادرة تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال الانتشار في تقديم الخدمات الصحية بمختلف محافظات الجمهورية و إجراء مسوح طبية وتوفير الأدوية للمرضي و تكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية، بالإضافة إلي نشر الوعي الصحي في مجال الصحة الإنجابية.

المبادرة

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