"مشابهة لكارثة هيروشيما".. شدة زلزال الحوز تعادل تفجير 30 قنبلة نووية

ما يعادل قوة 30 قنبلة نووية مشابهة لتلك التي أسقطت على مدينة هيروشيما عام 1945، هكذا وصف الخبراء شدة زلزال الحوز، فيما لا تزال تداعيات الزلزال المُدمر الذي ضرب البلاد مستمرة، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.

ويعد زلزال المغرب العنيف مفاجأة كبيرة خلطت أوراق علماء الجيولوجيا بعد أن ضرب ليلة الجمعة 9 سبتمبر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.

ويقول عالم الزلازل الفرنسي في معهد علوم الأرض بجامعة غرونوبل ، فلوران برينجييه، إنه "من المفاجئ أن يكون هناك مثل هذا الزلزال الكبير في هذه المنطقة"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

هذا الزلزال الذي امتد الشعور به إلى مناطق في الجزائر وإسبانيا والبرتغال، وخلف لحد الآن أكثر من 2000 قتيل بحسب حصيلة مؤقتة.

وفي مقال نشره في صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، كشف بيل ماكغواير، أستاذ الجيوفيزياء والمخاطر المناخية بجامعة كوليج لندن، أن قوة زلزال الحوز ناهزت ما يعادل قوة 30 قنبلة نووية مشابهة لتلك التي أسقطت على مدينة هيروشيما عام 1945.

وأشار ماكغواير إلى أن زلزال أغادير عام 1960، الذي أودى بحياة ما يصل إلى 15000 شخص في جنوب البلاد، قد يكون الأكثر شهرة، لكن زلزالا آخر وقع في عام 2004، وكان مركزه على الساحل الشمالي، أدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص.

ومع ذلك، لم يكن أي من هذين الحدثين بقوة الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي ضرب منطقة على بعد 40 ميلاً جنوب غرب مراكش ليلة الجمعة، وأدى إلى إطلاق نفس كمية الطاقة التي أطلقتها 30 قنبلة ذرية على هيروشيما.

من جانبه، قال أستاذ الجيولوجيا بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس والخبير في علوم الطبقات الأرضية بدر الصفراوي: «إن الطاقة المنبعثة من زلزال الحوز، الذي حددت بؤرته في جماعة إيغيل والذي بغلت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، تعادل القوة التفجيرية لـ32 قنبلة نووية كتلك التي ضربت بها مدينة هيروشيما إبان الحرب العالمية الثانية».

زلزال الحوز يصنف ضمن خانة الزلازل القوية جدّا

ونقلت صحيفة «هسبريس» المغربية عن الصفراوي، تأكيده أن «الطاقة التي تنبعث من الزلزال تزداد بازدياد قوته فعلى سبيل المثال، فإن الزلزال ذا قوة 6 درجات على سلم ريشتر يعادل قنبلة هيروشيما واحدة، فيما تبلغ الطاقة المنبعثة من زلزال بقوة 8 درجات الطاقة المتولدة عن انفجار 1024 قنبلة نووية»، لافتاً إلى أن «زلزال الحوز يصنف ضمن خانة الزلازل القوية جدّا».

وأعلنت السلطات المغربية، مساء الاثنين، إعادة فتح ما مجموعه 18 طريقاً رئيسياً على مستوى المناطق المتضررة من «زلزال الحوز»، الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة/ السبت، بقودة بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، في الوقت الذي أوضح فيه الناطق باسم الحكومة المغربية، تعبئة أكثر من 1000 طبيب و1500 ممرض في المناطق المتضررة,

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