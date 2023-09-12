المفتي ينعى ضحايا العاصفة "دانيال" بليبيا ويتوجّه بخالص العزاء للشعب الشقيق

نعى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ضحايا العاصفة "دانيال" بليبيا الشقيقة والتي خلفت وراءها مئات الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الليبي الشقيق.

نتضامن مع أسر الضحايا والمصابين



وتوجَّه مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الثلاثاء بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبي الشقيق، في ضحايا العاصفة "دانيال"، معربًا عن تضامنه الكامل مع أُسر الضحايا والمصابين، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يرحم الضحايا وينزلهم منازل الأبرار، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء التام والعاجل.



وتضرّع فضيلة المفتي بخالص الدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ الله تعالى أوطاننا وبلادنا والعالم أجمع من كل مكروه وشرِّ.

أكد فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فى تصريح سابق له أن هناك اتساقًا بين جميع النصوص الشرعية التي تدعو لرخاء الإنسان وتحقيق استقراره، ولا تتعارض مع التوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر، مشيرا الى إن تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًّا عنه شرعًا؛ لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.



وأكد فضيلة المفتي أن تنظيم النسل جائز شرعًا، وأن الْتِماس الزوجين لوسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما لا ينطبق على التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق؛ لأنهم لم يتكونوا بعد.



وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية استقرت في فتواها على أن تنظيم النسل من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، كما أنه يجوز شرعًا للزوجين البحث عن الوسائل الطبية لتمكينهم من الإنجاب إذا كانت هناك أسباب تمنعهم منه من الأصل، وهذه المنظومة التي نسير عليها هي رؤية متكاملة وشاملة ومتسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس إلى الفقر، ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة



ونبَّه فضيلة المفتي على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل كما جاء في النصوص الشرعية؛ ولذا يجب فهمها في إطار متكامل وشامل.

أضاف فضيلته "إن الوضع المعاصر تغيَّر؛ لأن الدولة أصبحت مسئولة عن توفير العديد من المهام والخدمات، ولو تُرك الأمر هكذا لأصبحت الدول في حرج شديد؛ ولذا فتنظيم النسل الآن لا يتعارض مع روح الشريعة التي تؤيد تغيُّر الفتوى بتغير الزمان والمكان تحقيقًا لمقاصد الشريعة".