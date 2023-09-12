الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جهاز العاصمة الإدارية يستقبل معاوني رؤساء أجهزة المدن لمتابعة المشروعات القومية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة من معاوني رؤساء أجهزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك ضمن مجموعة العمل المكلفة بالمرور على المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك بالمدن الأخرى، بهدف تبادل الخبرات والمتابعة الدورية للمشروعات وصقل مهارات وإمكانات معاوني رؤساء الأجهزة وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية.

وبدأت الزيارة باستقبال المعاونين بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح المهندس شريف الشربيني، أن هناك توجيهات بتمكين الشباب بالأماكن القيادية، معرباً عن سعادته بهذا الفكر، حيث إنه كان من أوائل معاوني رؤساء الأجهزة وخاض نفس التجربة، وأن تلك التجربة تصقل من خبرات معاوني رؤساء أجهزة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، الدور الرئيسي لجهاز المدينة وقام بالرد على كافة الاستفسارات المقدمة من معاوني رؤساء الأجهزة، وتقديم أهم النصائح التي تفيدهم في مسيرتهم الوظيفية نحو الارتقاء بأجهزة المدن الجديدة.

وفي ذات السياق، استعرض المهندس أحمد العربي، معاون رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، المشروعات المنتهية والجارية بالمدينة، ثم استكمل الوفد الزيارة بالقيام بجولة تفقدية بالمدينة، حيث تم تفقد منطقة الأعمال المركزية والصعود بالبرج الأيقوني لمشاهدة كافة معالم المدينة من أعلى نقطة، وتم تقديم شرح واف عن المدينة، تبع ذلك زيارة النهر الاخضر، ثم الاحياء السكنية والحي الحكومي، وحي المال والاعمال، وكافة معالم المدينة.

وفي ختام الجولة التفقدية، أثنى معاونو رؤساء أجهزة المدن الجديدة على جودة الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروعات بالمدينة، ومدى حجم الأعمال المنجز خلال الفترة الوجيزة التي تعادل ٧ سنوات فقط.

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