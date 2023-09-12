تفاصيل تتويج منتخب الساق الواحدة بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الإفريقية (شاهد)

كشف محمد عادل رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم للساق الواحدة باللجنة البارالمبية المصرية ورئيس ورئيس دورة الألعاب الأفريقية البارالمبية، تفاصيل تتويج منتخبنا الوطني بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية البارالمبية، موضحًا أن المنتخب انخرط في معسكر منذ شهرين وتعاقد مع مدرب تركي من أفضل مدربي اللعبة.

وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "اخترنا 30 لاعبا من أصل 15 لاعبا، ومَن سافر معنا 13 لاعبا، لعبنا بطولة قوية جدا ولأول مرة تشارك في بطولة رسمية".

فريق رواندا

وتابع: “حققنا الفوز على فرق كبيرة مثل رواندا، وكانت غانا الفريق الوحيد الذي خسرنا منه وكان ذلك بفارق هدف في آخر دقيقتين من عمر المباراة، فقد حصل على المركز الأول على العالم، والمركز الأول في أفريقيا وكل لاعبيه محترفون في الخارج”.

منتخب غانا

وواصل: "كنا نحلم بالمركز الأول رغم مشاركتنا في البطولة لأول مرة لكننا لعبنا ضد منتخب غانا في المربع الذهبي، وسننظم بطولة أفريقيا في أبريل المقبل، والتركيز الأكبر على هذه البطولة وليس دورة الألعاب الأفريقية".