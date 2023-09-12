"الشباب والرياضة" تنفذ زيارة لشاطىء الريسة والغرقانة وقرية سما العريش

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية زيارة لشاطىء الريسة والغرقانة وقرية سما العريش بمحافظة شمال سيناء ضمن فعاليات الفوج الثالث من رحلات إعرف بلدك إلى مدينة العريش، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٠ حتى ١٣ سبتمبر الجاري ، بمشاركة ٥٠ شاب وفتاة من محافظات الجمهورية ، وذلك في إطار مبادرة صيف شبابنا.

وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة العريش ، وزيارة الشيخ زويد ورفح ودخول شواطئ ، وبحيرة البردويل ومحطة تحلية المياه وجولة بأسواق مدينة العريش بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة فنية ورياضية يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية محافظة شمال سيناء ووضعها على الخريطة السياحية .



