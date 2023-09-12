إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالهرم

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الهرم، مما أسفر عن إصابة 3 من طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بتشاجر عدد من الأشخاص بمنطقة الهرم، انتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين أن خلافا أدى إلى نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، لتنتهي المشاجرة بإصابة 3 من المتشاجرين.

تم ضبط المتهمين، والاستماع لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى استجواب المتهمين المضبوطين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ضبط مالك مجموعة صيدليات محكوم عليه بالحبس 215 سنة

كما نجحت الداخلية في ضبط (مالك مجموعة صيدليات- مقيم بمحافظة القاهرة) محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكم قضائى).

واسفرت الجهود عن ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد" وضبط (حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة الشرقية ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 23 قضية "تبديد " وضبط (مالك مكتب مقاولات- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 21 قضية "تبديد" وضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 18 قضية "تبديد"، بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") حال تواجده أمام المحل الخاص به.

بمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.