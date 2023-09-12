إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 7 من عمال اليومية، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى تجاه السويس بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى اتجاه السويس، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.