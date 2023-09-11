ضبط 84 منشأة سياحية في جنوب سيناء

شكلت الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، لجنة، لرصد الكيانات غير الشرعية بمحافظة جنوب سيناء، والتي تنظم بعض البرامج والأنشطة السياحية المُتعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، بالمخالفة لأحكام القانون المُنظم لعمل الشركات السياحية وتعديلاته.

وأوضحت الإدارة أن ذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وجهودها لإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة، والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين استعدادًا لاستقبال الموسم السياحي الشتوي.

وقالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، إن اللجنة قامت بمتابعة الأنشطة السياحية بمدينتي شرم الشيخ ودهب، وأسفرت عن ضبط 84 من مقرات كيانات غير شرعية، بينها 33 كيانا يزاول العمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، و27 كيانًا يزاول ذات العمل من داخل بعض المنشآت الفندقية، إضافة إلى 24 كيانًا غير شرعي من الكيانات السابق غلق مقراتها إداريًا من قبل الوزارة، وقاموا بفض الأختام الموضوعة عليها.

وأوضحت أن أعضاء اللجنة من مفتشي الوزارة، قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتضمنت تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وإخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها، لاتخاذ ما يلزم نحو محاسبتهم ضريبيًا عن مزاولة العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصًا على حقوق الدولة.

أنه جرى تنفيذ قرارات الغلق لـ13 مقر آخر، سبق ضبطها من قبل بواسطة اللجنة، بمرافقة قيادات مديرية أمن جنوب سيناء، وشرطة السياحة والآثار بالمحافظة، وأيضًا ضبط 4 موظفين من العاملين ببعض الشركات السياحية المرخصة خلال مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة، وسيجري استدعاء الممثلين القانونيين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين ،لاتخاذ اللازم قانونًا حيال تلك المخالفة.

وأكدت أنه جرى إيفاد هذه اللجان بناءً على وزير السياحة والآثار، بهدف تنقية السوق السياحي من عمل الكيانات غير الشرعية الغير حاصلة على ترخيص من قبل الوزارة، وذلك لحماية صناعة السياحة في مصر، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين وحفاظاً على حقوق شركات السياحة، وبما يدعم الاقتصاد القومي.