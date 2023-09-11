الطفلة أروى ياسر.. موهبة فنية في بيت ثقافة الجديدة بالوادي الجديد

عقدت فعالية فنية للأطفال في بيت ثقافة الجديدة، حيث قدمت الموهبة الفنية الطفلة أروى ياسر خضر عرضًا مميزًا. قدمت أروى قصيدة بعنوان "كفاية تنمر"، التي تناولت مشكلة التنمر وأثرها السلبي على الأطفال في المدارس.

تهدف هذه الفعالية إلى إبراز المواهب الشابة في مجال الفنون وتشجيعها للتعبير الإبداعي. وتأتي ضمن الخطة الشاملة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، التي تسعى لتنمية المواهب الفنية والثقافية في جميع أنحاء البلاد.

تعد هذه الفعالية جزءًا من الأنشطة المتنوعة التي ينظمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، في خطة الأنشطة الثقافية بوسط الصعيد. فالفرع يسعى جاهدًا لتعزيز الحركة الفنية والثقافية في المنطقة وتشجيع المواهب الشابة على الابتكار والتميز.

من جانبه، أعرب الكاتب محمد نبيل، رئيس الفرع، عن سعادته بالتعاون مع بيت ثقافة الجديدة وتنفيذ هذه الفعالية. وأكد على أهمية دمج الفن والثقافة في حياة الأطفال، لتعزيز قدراتهم الفكرية والإبداعية وتعزيز قيم التسامح والاحترام بينهم.

شكلت هذه الفعالية منصة رائعة للموهبة الشابة أروى ياسر خضر للتعبير عن رؤيتها لمشكلة التنمر والدعوة للحد منها. ونالت قصيدتها استحسان الحاضرين وتمكنت من إيصال رسالتها بطريقة فنية مؤثرة.

يعد دمج الفنون في أنشطة الأطفال فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الكامنة وتنميتها، كما يساهم في تعزيز الثقة بالنفس والتواصل الفعّال. من المهم أن تستمر مثل هذه الفعاليات وأن تلتزم الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجها الثقافي وتقدم دعمًا مستدامًا لمثل هذه المواهب الشابة.