الإثنين 11/سبتمبر/2023 - 08:48 م 9/11/2023 8:48:39 PM

نجاح مصر فى استضافة فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، بعد 29 عامًا من آخر انعقاد، يؤكد اهتمامها بالقضايا العالمية من أجل السلام والتنمية.

ويأتى تركيز المؤتمر على قضية الزيادة السكانية، بعد أن أصبحت ظاهرة عالمية، يحاول المجتمع الدولى البحث عن حلول لها، فى ظل تعدد أزمات الأمن الغذائى وتحديات التغيرات المناخية، ومشكلات الاقتصاد العالمى.

كما أن احتضان مصر للمؤتمرـ الذى شهد حضورًا دوليًا غير مسبوق يثبت للعالم كله أن لدينا القدرة على استضافة أكبر وأهم المؤتمرات العالمية والمبادرات الدولية.

لقد كان المؤتمر بمثابة فرصة كبيرة ومِنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية، إضافة إلى إطلاق مصر استراتيجيتها الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، أمام هذا المحفل العالمى الكبير، بما يُعزز جهود الدولة وتطلعها للنجاح فى قضية تنظيم الأسرة.

نستطيع القول إن المؤتمر نجح بشكل كبير، خصوصًا فيما يتعلق بقضية زيادة التمويل الدولى والمحلى لبرامج السكان والصحة والتنمية، وإطلاق العديد من المبادرات، والفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التى تواجه العالم فى هذه المجالات.

وبالحديث عن مشكلة الزيادة السكانية، نعتقد أنها تمثل التحدى الأكبر الذى يواجه مصر، حيث إنها تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادى، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذلك نتصور أن «تنظيم الأسرة» هو أكبر مشروع استثمارى، إذا تبنَّته مصر سيحقق لها أرباحًا وفوائد لا يمكن حصرها.

لذلك يجب إدراك مدى خطورة النمو السكانى السريع، الذى يجعل مكافحة الجوع وسوء التغذية أكثر صعوبة، وهو التحدى الأعظم على مدى قدرة الفرد فى الإٍسهام الإيجابى فى خدمة المجتمع، لأن الزيادة السكانية هى قضية شعب، ويجب أن نتكاتف جميعًا لمواجهتها.

وفى ظل النمو المطرد فى الزيادة السكانية خلال العقود الماضية، بات من الضرورى التدخل العاجل لمعالجة ملف السكان، خصوصًا فى ضوء شرائح السكان المتعددة، ولذلك فإن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية لها الكثير من الأهداف التى يتمثل بعضها فى استثمار القوة البشرية، ورفع المستوى المعيشى لهذه الشرائح المتواجدة بالفعل، فى حال تراجع مؤشر المواليد.

كما أن نمو وانتشار الثقافة المجتمعية يعد أحد الأمور التى يجب العمل عليها من أجل خفض الإنجاب، لكى يعلم الجميع أن الزيادة السكانية يجب أن تتناسب مع وفرة الموارد والتعليم الجيد، من أجل تحويل الزيادة إلى طاقة بشرية منتجة.

ومن المهم أيضًا أن يرتبط عدد السكان بالصحة والتنمية الاقتصادية، ولذلك فإن مؤتمر السكان يعد بمثابة جرس إنذار أخير، لأن المسألة ليست زيادة سكانية فقط، بل فيما يرتبط بها من موارد وأهمها الصحة والتعليم، والإنفاق عليهما، وذلك يتطلب العمل على وضع خطط تنموية ترتكز على كيفية السيطرة على الزيادة بجانب إدارة الموارد.

[email protected]