منطقة سوهاج الأزهرية تعلن فتح باب التقدم لشغل وظيفة موجه رياضيات

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فتح باب التقدم لشغل وظيفة «موجه رياضيات» بالإدارات التعليمية، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2013م، وبطاقة الوصف الوظيفي، اعتبارًا من السبت الموافق 9/9/2023م حتى السبت الموافق 23/9/2023م.





وأعلنت المنطقة أن أعداد المطلوبين للإدارة هي: (موجهان لإدارة سوهاج- موجهان لإدارة جهينة- موجهان لإدارة أخميم- موجهان لإدارة دار السلام).





وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

2. أن يكون على درجة معلم أول (أ) على الأقل.

3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. أن يكون على رأس العمل.

6. أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء.





أما عن الأوراق المطلوبة فهي: (طلب مستوفٍ للبيانات– صورة من خطاب اجتياز الكادر– صورة من بطاقة الرقم القومي– بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها– صورة من مباشرة العمل- بيان حالة كمبيوتر +يدوي).





ومن جانبه قال فضيلة الدكتور أحمد حمادي أن لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، وأن يكون التقديم بالإدارة التابع لها.