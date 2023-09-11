هايدي عن تقديم دور هالة بـ"سفاح الجيزة": ركين سعد صاحبتي قبل المسلسل وكواليسها ممتعة

تحدثت الفنانة هايدي خالد، عن مشاركتها في مسلسل "سفاح الجيزة"، حيث قدمت دور هالة وهي الصديقة المُقربة للفنانة ركين سعد ضمن الأحداث.

وقالت هايدي خالد، في تصريحات صحفية بشأن كيفية مشاركتها في المسلسل: "في مرحلة التحضير كان فيه طلبات للمشاركة في سفاح الجيزة، وحينها ترشحت لـ"3" أدوار في المسلسل، وبعدها أخبروني أنني سأشارك في دور هالة".

وتابعت بشأن تعاونها مع المخرج هادي الباجوري: " وقابلت المخرج هادي الباجوري الذي أخبرني بتفاصيل الدور وذاكرته جيدًا، وبدأت فيه".

وعن تحمسها للمشاركة في المسلسلل بشكل عام، أضافت: "تحمست للمشاركة في المسلسل، لأنه فرصتي لاستخدام كل ما تعلمته في السنوات السابقة، بجانب تحمسي للتعاون مع المخرج هادي الباجوري، وفكرة أننا ننقل للجمهور حدث حقيقي وواقعي، حمستني جدًا".

أما عن مشهد القتل، أكدت أنه كان الأصعب عليها، وقالت عنه: "أصعب مشهد لي عندما وضعتني ركين داخل الحقيبة وأغلقت عليّ، لأنها وضعتني بالفعل داخلها ولم تستخدم دُمى، وحاولت أن أكون حقيقة بقدر الإمكان".

وبشأن عدم تسليط الضوء على دورها في الحلقات الأولى، استكملت: "لم أتضايق أني لم أظهر منذ بدايات العمل، وفكرة أن هناك شخصية معينة، يبحثون عنها يبني لدى الجمهور عامل التشويق والغموض، وعندما ظهرت في الحلقة الخامسة رودو الأفعال كانت رائعة".

وقالت عن كواليس التعاون مع ركين سعد: "ركين على المستوى الشخصي أنا أحبها للغاية لأنها إنسانة وشخصية محترمة".



وأختتمت قائلةً: "أنا أعرفها منذ تعاوننا قبل مسلسل "سفاح الجيزة"، لذلك أنا أحبها والتعاون والكواليس معها كان ممتع، أعتقد أنني محظوظة لأني جزءً من هذا العمل المهم".