استشاري تغذية تطالب بتناول الفول والطعمية لتحسين صحة القلب.. فيديو

قالت الدكتورة بسمة يسري، استشاري التغذية، إن البقوليات تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين النباتى، والذى يعتبر بديل اللحوم والدواجن والأسماك، لافتًا إلى أن تناول البروتين النباتى له فوائد صحية متعددة على الجسم.



وأشارت، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"، اليوم الإثنين، أن هناك دراسات علمية أكدت أهمية وجود البروتين النباتى فى النظام الغذائي، حتى لو يومين أو ثلاثة أيام فى الأسبوع، مشيرة إلى أن الفول والعدس والفاصولياء البيضاء والكشرى والمشروم، يمدون الجسم بالفيتامينات والمعادن المختلفة بالإضافة إلى البروتين النباتي.



إحساس بالشبع:

ونوهت إلى أن الفول والطعمية، هى أكلة شعبية لا يختلف عليها اثنين، فكل ثلاث ملاعق فول يحتون على 70 سعرًا حراريًا، و8 جرامات بروتينات، محذرة من الطعمية المقلية فى الزيت لأنها تحتوى على 90 سعرًا حراريًا، لذلك يفضل طبخها وتسويتها فى الفرن من دون إضافة زيوت أو دهون نهائيًا، حتى يستفيد الجسم من العناصر الغذائية الهامة فيها.



وأشارت إلى أن الفول والطعمية بهما ألياف غذائية بصورة كبيرة مما يسهم فى الشعور بالشبع لفترة طويلة، وكذلك تخفيض نسبة الكوليسترول الضار وفقدان الوزن، ما يسهم فى تحسين صحة القلب والشرايين، مع ذلك لابد من تقليل الخبز يكفى نصف رغيف طول اليوم حتى لا يعمل هذا على زيادة الوزن نتيجة السعرات الحرارية المرتفعة فى الخبز.