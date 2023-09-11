وزير الشباب والرياضة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي بمصر سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، في لقاء هام يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الشباب والرياضة. تركزت المحادثات على عدة مواضيع مهمة تهدف إلى تعزيز العمل الشبابي الأورومتوسطي.

أحد النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع هو اقامة النسخة الثالثة من أكاديمية الشباب المتوسط، حيث تم التطرق إلى سبل التعاون لتحقيق هذا الهدف الهام، والذي سيساهم في توفير فرص تدريب متخصصة للشباب الأورومتوسطي في مجالات الرياضة والتطوير الشخصي.

حضر اللقاء آن كوفود، مديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالإتحاد الاوروبي، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الاستاذة رانيا سامي، مدير عام العلاقات الدولية، يوسف عروج، مؤسس مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، وعمر المصري، أمين عام مؤسسة شباب المتوسط.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تطلعاته في أن تسهم هذه الأكاديمية في تطوير قدرات الشباب وتعزيز الوعي لديهم بالقضايا والتحديات المختلفة.

واشار وزير الشباب والرياضة ان هناك العديد من القضايا الخاصة بالشباب والتي تهتم بها الدولة المصرية مثل مكافحة الهجرة الغير شرعية والتعريف بالافكار المغلوطة بالإضافة إلى الانشطة التعليمية والتدريبية المختلفة التي تعمل الوزارة على توفيرها مثل الحرف اليدوية في مراكز الشباب واستغلال مراكز الشباب وتحويلها الى مراكز خدمة مجتمعية تقدم افضل الخدمات لزائريها.

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة لديها خطط ومشروعات كبيرة من أجل الشباب المصري وتطمح الوزارة في مزيد من التعاون مع الاتحاد الاوروبي.

كما تناول الاجتماع استعدادات وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط للتنمية لإستضافة الوقد الثاني من المشروع الاستراتيجي، البرنامج الدولي للتطوع في مصر خلال الفترة من ١٦سبتمبر الي ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ والذي يضم متطوعين من ألمانيًا والبرتغال وبحث إمكانية مشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي في الفعاليات المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف تنظيم فعاليات ناجحة ومثمرة تعزز التفاهم والتعاون بين الشباب في المنطقة.

وفي سياق آخر، تمت مناقشة إمكانية عقد جلسة حوارية مع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر حول "التجارب الأوروبية في مجال تعزيز التطوع الدولي"، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمتطوعين أوروبيين خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 16 أكتوبر 2023 بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية. يهدف هذا الحوار إلى تبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات في مجال التطوع الدولي وتعزيز التعاون في هذا الصدد.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الشباب والرياضة وسفير الاتحاد الأوروبي عن اعتزازهما بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الشباب والرياضة، وأعربا عن التزامهما المشترك لتعزيز هذا التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في المستقبل.