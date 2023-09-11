مياه الفيوم توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لدعم الأسر الأكثر احتياجاَ

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم اليوم بمحطة مياه قحافة الجديدة تجديد بروتوكول تعاون بين الشركة و جمعية الأورمان لتوصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجاَ .

جاء ذلك بحضور إمام احمد إمام ، و رمضان عبد السلام مديري جمعية الأورمان ،و رانيا السعيد ممثلي الاداره العامة للعلاقات العامة والاعلام ، و لمياء نبيل مديرة المشاركة المجتمعية ، وعمرو عبد العزيز عضو الشؤون القانونية بالشركة .

وأكد" النجار" على حسن التعاون المثمر والبناء مع جمعية الأورمان وكافة جمعيات ومنظمات العمل الخيري من أجل المساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم الأساسية من مياه الشرب لتوفير حياة كريمة ومستوى معيشة افضل

وأشاد النجار بالدور الهام لجمعيات العمل الخيري وكونهم شركاء أساسيين فى تنمية المجتمع وتطويره والمساهمة في تلبية احتياجات الاسر الاولى بالرعاية

واضاف أن الشركة تسعى دائماً لمد يد العون مع كافة الجهات الشريكة لتوفير وتحسين خدمات مياه الشرب بكافة أنحاء المحافظة.

تحليل عينات المياة

ومن جهه اخرى اعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم قيام قطاع المعامل بالشركة بسحب وتجميع وتحليل ٣٥٨٤١ عينة مياه شرب وصرف صحي وصرف صناعي خلال شهر أغسطس الماضى للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ، مقسمة إلى ٣٥٢٥٨ عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة وعدد ٥٢٨ عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى والإدارة العامة للمعمل المركزى للصرف الصحي ، و ٥٥ عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعى

وأوضح " النجار" أن الهدف من سحب وتحليل عينات مياه الشرب هو التأكد من حصول كل مواطن على كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية ووضع الإجراءات التصحيحية فى حالة الخروج عن الحد المسموح .

كما أن الهدف من سحب عينات من مياه الصرف الصحي المعالجة هو التأكد من مطابقة السيب النهائي للمواصفات للحفاظ على البيئة من التلوث

وأكد أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بمعاملها واستحداث أجهزة جديدة وبرامج متطورة لرصد أي تغيرات بنوعية وجودة المياه والعمل على مواكبة التطور في إنتاج مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي

وفى نفس السياق أفادت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بالشركة أن القطاع بمختلف إدارته يعمل على مدار اليوم بسحب وتحليل العينات للتأكد من جودة ومأمونية مياه الشرب بجميع مراحل الإنتاج داخل محطات انتاج المياه ومن شبكات التوزيع ومنازل المواطنين ، ومراقبة مياه الصرف الصحي المعالجة لضمان الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

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