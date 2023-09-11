موعد مباراة مصر وتونس الودية والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" موعد مباراة مصر وتونس حيث يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة نظيره تونس في المباراة الودية التي تجمعهما مساء غد الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات الفريقين لخوض غمار منافسات كأس أمم أفريقيا 2024.

موعد مباراة مصر وتونس

تنطلق مباراة مصر وتونس في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس

ستكون مباراة مصر وتونس غد الثلاثاء، منقولة بشكل مباشر عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.

ومن المقرر أن تشهد مباراة مصر وتونس غدا الثلاثاء مشاركة الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الذي غاب عن لقاء إثيوبيا الأخير، بقرار من فيتوريا لإراحته.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نظيره الإثيوبي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا، الذي أقيم على ستاد الدفاع الجوي ليعزز منتخب مصر بهذا الفوز موقعه في صدارة المجموعة الرابعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة.

بينما تغلب تونس على نظيره بوتسوانا بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا، بهذا الفوز ضمن منتخب تونس صدارة المجموعة العاشرة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، ليتفوق بفارق المواجهات المباشرة على غينيا الاستوائية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تونس

من المتوقع أن يدخل المدرب روي فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - حسام عبد المجيد - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس

من المتوقع أن يدخل المدرب جلال القادري المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: علي معلول - منتصر طالبي - ياسين مرياح - يان فاليري

خط الوسط: إلياس سخيري - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - يوسف المساكني - حمزوة رفيعة

خط الهجوم: هيثم جويني

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