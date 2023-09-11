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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حقوق وواجبات المصور الصحفى الرياضى.. ورشة عمل بنقابة الصحفيين الخميس القادم

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنظم شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين ورشة عمل "الواقع والمأمول للتصوير الرياضى"، وذلك يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر فى تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

تدور الورشة عن التصوير الرياضى فى ملاعبنا المختلفة، باعتبار الإعلام الرياضى لم يعد مجرد ناقل للحدث، بل أصبح مشاركًا فيه تحت عنوان "حقوق وواجبات المصور الصحفى الرياضى".

يحاضر فى الورشة الزميل محمد ثابت المستشار الإعلامى بالفيفا والكاف ورابطة الأندية، والزميل محمد مراد الناقد الرياضى والمنسق الإعلامى باتحاد كرة القدم.

يدير الورشة الزميل مجدى إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين.

الدعوة عامة لجموع المصورين الصحفيين من أعضاء النقابة، وغير أعضاء النقابة.

كما يمنح حضور الورشة فرصة التسجيل بشكل أكبر في تغطية مباريات كرة القدم.

 

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