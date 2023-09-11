11 سبتمبر في عيون العالم.. ردود أفعال الدول الغربية والعربية حول الهجمات

مر 22 عاما على أحداث 11 سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، لانهيار مركز التجارة العالمي، ومازالت دول العالم تحصل على مستجدات في الحادث سنة تلو الأخرى سواء في الكشف عن رفات الضحايا أو معلومات جديدة، وفي الذكرى الـ 22 لأحداث 11 سبتمبر نستعرض لكم ردود أفعال دول العالم حول أحداث 11 سبتمبر .

إدانة واسعة من زعماء العالم حول أحداث 11 سبتمبر، بالإضافة إلى العديد من النصب التذكارية والتأبينات في جميع أنحاء العالم. وقد أدانت حكومات العالم الهجمات على نطاق واسع، بما في ذلك تلك التي تعتبر تقليديًا معادية للولايات المتحدة، مثل كوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية. ومع ذلك، في حالات قليلة، تم الإبلاغ عن احتفالات بالهجمات، واتهمت بعض الجماعات والأفراد الولايات المتحدة في الواقع بتنفيذ الهجمات على نفسها.

الأرجنتين:

أعرب الرئيس الأرجنتينى فرناندو دي لا روا عن "رفضه المطلق" للهجمات الإرهابية، وقدم مساعدة للولايات المتحدة تتجسد في شكل مساعدات طبية وإنسانية دعمًا للتدخل الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان. كما أدان أومبيرتو روجيرو، رئيس حزب العدالة المعارض في ذلك الوقت، الهجمات، كما فعل أعضاء آخرون في الحكومة والمجتمع.

أستراليا:

كان رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد في واشنطن العاصمة صباح يوم الهجوم، واستحضر معاهدة أنزوس، قائلاً إنها أظهرت “التزام أستراليا الثابت بالعمل مع الولايات المتحدة.”

الصين:

قال الرئيس جيانغ زيمين إنه “صُدم” وأرسل تعازيه للرئيس بوش، بينما قالت وزارة الخارجية إن الصين “تعارض كل أشكال” الإرهاب. وفي بكين، زار عشرات الآلاف من الأشخاص السفارة الأمريكية، تاركين الزهور والبطاقات وأكاليل الجنازة ومذكرات التعزية المكتوبة بخط اليد على الرصيف أمام السفارة.

ألمانيا:

وصف المستشار غيرهارد شرودر الهجمات بأنها “إعلان حرب ضد العالم المتحضّر بأسره”. وطالبت السلطات فرانكفورت، العاصمة المالية للبلاد، بإغلاق جميع ناطحات السحاب الرئيسية. وألغى المتحف اليهودي الجديد في برلين افتتاحه أمام الجمهور. في برلين، قام 200 ألف ألماني بمسيرة لإظهار تضامنهم مع أمريكا. بعد ثلاثة أيام من الهجمات، انتظم طاقم المدمرة الألمانية لوتينس في صفوف لإلقاء التحية أثناء اقترابهم من المدمرة الأمريكية يو إس إس وينستون تشرشل، مع رفع العلم الأمريكي وراية كُتب عليها “نحن نقف إلى جانبكم”

فرنسا:

نشرت صحيفة لو موند الفرنسية الموثوقة عنوانًا رئيسيًا في الصفحة الأولى “كلنا أمريكيون”. وفي أعقاب الهجمات، أصدر الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك بيانًا: “لقد علمت فرنسا بالكثير من التعاطف بهذه الهجمات الوحشية - التي لا يوجد وصف آخر لها - التي ضربت الولايات المتحدة مؤخرًا. وأريد أن أضيف هنا - إن الشعب الفرنسي بأسره يقف بجانب الشعب الأمريكي في هذه الظروف المروعة. وتُعرب فرنسا عن صداقتها وتضامنها في هذه المأساة. وأؤكد طبعًا دعمي الكامل للرئيس بوش. وكما تعلمون، أدانت فرنسا الإرهاب وتدينه بلا تحفظ، وترى أن من واجبنا محاربة الإرهاب بكافّة الوسائل”.

بلجيكا:

مئات الأشخاص تشابكت أيديهم لتشكيل سلسلة بشرية تظهر التضامن أمام مركز التجارة العالمي في بروكسل.

كوريا الجنوبية:

مباشرةً بعد الهجمات، أصدر رئيس كوريا الجنوبية تعليماته لجميع الوزارات المتاحة لتقييم الوضع، وضمان سلامة جميع مواطني كوريا الجنوبية الذين يعيشون في المناطق المتضررة. وقدّم تعازيه لاحقًا، مع التصريح قائلًا إنه “يود أن ينقل أخلص تعازينا وتعاطفنا إلى شعب الولايات المتحدة لخسارتهم الفادحة وألمهم ومعاناتهم التي تكبّدوها بسبب الهجوم الإرهابي”. وأعرب عن دعمه للرئيس بوش وللولايات المتحدة، وقدّم دعمه ومساعدته الكاملين. كما عزّزت كوريا الجنوبية تشريعاتها ومؤسساتها المحلية لمكافحة الدعم المالي للإرهاب، بما في ذلك إنشاء وحدة استخبارات مالية.

كوريا الجنوبية:

مباشرةً بعد الهجمات، أصدر رئيس كوريا الجنوبية تعليماته لجميع الوزارات المتاحة لتقييم الوضع، وضمان سلامة جميع مواطني كوريا الجنوبية الذين يعيشون في المناطق المتضررة. وقدّم تعازيه لاحقًا، مع التصريح قائلًا إنه “يود أن ينقل أخلص تعازينا وتعاطفنا إلى شعب الولايات المتحدة لخسارتهم الفادحة وألمهم ومعاناتهم التي تكبّدوها بسبب الهجوم الإرهابي”. وأعرب عن دعمه للرئيس بوش وللولايات المتحدة، وقدّم دعمه ومساعدته الكاملين. كما عزّزت كوريا الجنوبية تشريعاتها ومؤسساتها المحلية لمكافحة الدعم المالي للإرهاب، بما في ذلك إنشاء وحدة استخبارات مالية.

مصر:

شجب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بشدة الهجمات.

العراق:

بعد أن برر صدام حسين أولا هجمات 11 سبتمبر، أعرب بعد بضعة أشهر عن تعاطفه مع الضحايا والأمريكيين الذين قتلوا في الهجمات.

الكويت:

أدانت الحكومة الكويتية واستنكرت هجمات 11 سبتمبر. اصطف بعض الكويتيين في مستشفيات الهلال الأحمر للتبرع بالدم.