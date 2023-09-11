القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة
تترقب جماهير الكرة العربية والأفريقية ، مواجهة كأس السوبر الأفريقي المقبلة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ، المقرر إقامتها في دولة السعودية مساء يوم الجمعة المقبل.
ويخوض الأهلي اللقاء بصفته بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا ، بينما يلعب الفريق الجزائري اللقاء بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر انطلاق اللقاء في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، بالإضافة إلى احتمالية النقل على مجموعة قنوات السعودية الرياضية بترددها الفضائي ، باعتبار أن اللقاء يقام على الأراضي السعودية.
مران الأهلي الأخير ..
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب التتش، استعدادًا لملاقاة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري على استاد مدينة الملك فهد بالطائف..
وبدأ مران الأهلي بالأمس بمحاضرة تحدث فيها مارسيل كولر، المدير الفني، عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة السوبر الإفريقي، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.
وخاض رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال مواليد 2005 الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
بينما انتظم الرباعي الدولي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب العودة من المنتخب الوطني والمشاركة في مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.