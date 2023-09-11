القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

تترقب جماهير الكرة العربية والأفريقية ، مواجهة كأس السوبر الأفريقي المقبلة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ، المقرر إقامتها في دولة السعودية مساء يوم الجمعة المقبل.





ويخوض الأهلي اللقاء بصفته بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا ، بينما يلعب الفريق الجزائري اللقاء بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق اللقاء في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، بالإضافة إلى احتمالية النقل على مجموعة قنوات السعودية الرياضية بترددها الفضائي ، باعتبار أن اللقاء يقام على الأراضي السعودية.

مران الأهلي الأخير ..

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب التتش، استعدادًا لملاقاة السوبر ‏الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري على استاد مدينة ‏الملك فهد بالطائف.‏.

وبدأ مران الأهلي بالأمس بمحاضرة تحدث فيها مارسيل كولر، المدير الفني، عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة ‏السوبر الإفريقي، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء ‏الخططي في تدريبات الكرة.‏

وخاض رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال ‏مواليد 2005 الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب ‏الحراس.

بينما انتظم الرباعي الدولي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية في التدريبات ‏الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب العودة من المنتخب الوطني والمشاركة في ‏مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.‏