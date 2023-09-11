مي كساب تستعرض خسارة وزنها بالبوركيني أمام الشاطئ

تنجذب الفنانة مي كساب للأزياء الفضفاضة والمحتشمة لتبدو في غاية اناقتها وتنال إعجاب واحترام وتقدير جمهورها وهذا ما جعلها محط اهتمامهم هذا ما اكدته في احدث ظهور لها أمام الشاطئ.

وظهرت مي كساب بإطلالة صيفية ناعمة عكست خسارة وزنها بشكل ملحوظ، حيث ارتدت بوركيني صمم من قماش اللاميه الفستدقي.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت ببعض اللمسات الهادئة المتناغمة مع لون بشرتها الخمرية ولون النود في الشفاه.

الفنانة مي كساب

مي كساب

مي كساب من مواليد 8 ديسمبر 1981 ، مغنية وممثلة مصرية.

عن حياتها

ولدت في طنطا، نشأت وترعرت في أجواء عائلة عشقت الفن وأحبته وعلمته لأبنائها، وكانت المشجع الأول لها والداعم في بناء خطواتها الأولى، وقد درست الموسيقى في الكلية الموسيقية، وأحب الأساتذة صوتها وساعدوها على بناء خطواتها في عالم الفن، حصلت على البطولة المطلقة في مسلسل تامر وشوقية، الأمر الذي فتح أمامها أبواب الأعمال الدرامية والبطولات السينمائية، وفي عام 2015 تزوجت من المغني الشعبي أوكا، وانجبت ثلاث أطفال هم فريدة، وداليدا، ونوح.