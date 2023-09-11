رحيل كريم العراقى يفتح ملف: شاعرية الأوطان

ودع الشارع العربى وجمهور القصيدة الشعرية، الشاعر كريم العراقى، وداعا أعاد إلى الأذهان تردد صدى الكلمات لقصيدته «أنا وليلى»، حيث تربى عليها جيل كامل قبل شيوع زمن الانترنت والعالم الصغير، ومثلت ليلى المحبوبة تجليات عدة رآها كل من هم فى جيلى بحسب رياح روحه، فمنهم من شاهدها ليلى المحبوبة، ومنهم من شاهدها ليلى الوطن، ومنهم من تذوقها أحلام مؤجلة باعدت بين تحقيقها صخور عدة متواجدة فى الواقع.

فكان رحيل كريم العراقى فاتحا لتساؤلات عدة، مباشرة أو غير مباشرة، تساؤلات حول شاعرية الأوطان والكتابة عن الحنين للوطن والتتيم به، فيصبح كلا الوطن والمحبوبة وجهين لعملة واحدة، ولا أدرى هل قدر للعراق أن تكون مكتبة شعرية لكل من كتبوا عن الوطن ورحلوا متعذبين بألمه...لعل رحيل كريم العراقى يطرح ذلك التساؤل، مسترجعًا معنا الذاكرة العشرية لما دونه الشاعر سعدى يوسف الذى كتب عن الوطن ثم مات مغتربًا عنه.

سعدي يوسف

يقول الشاعر العباسى حيث كانت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية – أبو تمام -: «نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ** ما الحب إلا للحبيب الأول.. كم منزل فى الأرض يألفه الفتى ** وحنينه أبدا لأول منزل». ومن ثم كانت شاعرية الأوطان هى المحرك الأكبر للعديد من الشعراء الذين خضبوا الأوراق بالكتابة عن الوطن والحنين له.

< الاغتراب المكانى داخل الوطن

ولا يعنى الحنين للوطن أن يكون الشاعر الذى يكتب بدافع الحنين للوطن منفيا أو مغتربا عنه أو بعيدا عنه مثلما نبأنا الشاعر العراقى سعدى يوسف أو مثلما غرد أمير الشعراء فى المنفى «وطنى لو شغلت بالخلد عنه لنازعتنى إليه فى الخلد نفسى «،بل أن شاعرا قد يكون بين أفراد وطنه وداخل حدود قطره لكنه يستشعر الغياب والاغتراب والنفى، ولا أجد أفضل استشهاد أتيكم به أفضل من كلمات شاعرنا العراقى أيضا أحمد مطر :

«كل ما فى بلدتي

يملأ قلبى بالكمد.

بلدتى غربة روح وجسد

غربة من غير حد

غربة فيها الملايين

وما فيها أحد

غربة موصولة

تبدأ فى المهد

ولا عودة منها.. للأبد»

هذا الاغتراب المكانى، وذلك المصطلح الأكاديمى الأكثر وعورة، نوضحه من خلال ما ذكره إيريك فروم حيث إنه «ظاهرة إنسانية حظيت باهتمام كبير من الفلاسفة وعلماء علم النفس والتربية والاجتماع وقد استخدموا مصطلح الاغتراب للتعبير عما يشعر به الانسان الحديث من غربة وما يحسه من زيف الحياة وعمقها وما يلاحظه من سطحية فى علاقات الأفراد بعضهم البعض فى صورة تكاد تهدد وجود الإنسان وصحته النفسية. هذه الظاهرة سمة من سمات العصر وأعرافه وتقاليده، انها من اعقد قضايا الانسان المعاصر بسبب ازدياد نموها واتساعها وخطورتها وقد اصطلح الباحثون على تسمية هذه الظاهرة بالاغتراب».

نزار قباني

ومازلنا فى أجواء ديار الشام نقتطف من بستان نزار قبانى مفهوما جديدا لشاعرية الوطن، لكنه هذه المرة يتخطى الحيز الجغرافى للوطن الصغير الذى يحمل هوية واحدة لبنى بلدته، ليتسع فيشمل الوطن الأكبر والحلم القومى والعروبى، حيث وطن يجمع الرجال من المحيط للخليج، لكنه يصدمنا بكلماته وآماله التى بددها الواقع:

«حاولُ منذ الطُفولةِ رسْم بلاد»

تُسمّى – مجازا – بلادَ العَرَب

تُسامحُنى إن كسرتُ زُجاجَ القمر

وتشكرُنى إن كتبتُ قصيدةَ حب

وتسمحُ لى أن أمارسَ فعْلَ الهوى

ككلّ العصافير فوق الشجر

أحاول رسم بلاد

تُعلّمنى أن أكونَ على مستوى العشْقِ دوما

فأفرشَ تحتكِ، صيفا، عباءةَ حبى

وأعصرَ ثوبكِ عند هُطول المطر»

التاريخ النقدى يحفل بالعديد من الشعراء الذين تكبدوا مشقة فى حب الوطن، يحفل أيضا بأنماط من الاغتراب المكانى والزمانى والنفسى لهؤلاء القوم من أصاحب ربة الشعر، ولعل تجربة أدباء المهجر كانت المحرك الأكثر وجعا فى ذاكرتنا الشاعرية، تغزلا فى حب الوطن والحنينن إليه والتوق إلى ترابه وجنته نستحضر هنا أبيات من أحد شعرائهم خليل مطران: «بلادى لا يزال هواك منى ** كما كان الهوى قبل الفطام

أقبل منك حيث رمى الأعادى ** رغامًا طاهرًا دون الرغام».

< شاعرية المكان والوطن

حرك رحيل الشاعر كريم العراقى مفهوم شاعرية الوطن، بما يشمله من شاعرية للمكان وحنين إليه، ومن ثم نتساءل :هل المكان عند هؤلاء الشعراء يحمل مفهوما مغايرا للتعريف الخاص بالمكان الذى نعرفه نحن العوام؟ تعرف آن شكمان المكان بقولها :» مساحة ذات أبعاد هندسية أو طبوغرافية تحكمها المقاييس والحجوم» وهى الأمكنة بطبيعتها الطبوغرافية وحيزها بلغة الأرقام، غير أن المكان وفق الرؤية الأدبية بمفهوم سيزا قسام :»الإطار الذى تقع فيه الأحداث « هذا المكان الذى يصطبغ بالروح الشاعرية للشاعر فيكتب بمداده واقعا فى أسره وعشقه.

فى دراسة نقدية بعنوان «فاعلية المكان فى الصورة « يرى الباحث على جاسم والباحثة منى شفيق أن: «إن أهم ما يميز شعرية المكان أو توظيف المكان شعريًا. أنه يقع بين زاويتين هما زاوية التشكيل الشعرى وزاوية التأويل. فى ضمن الزاوية الأولى تتشكل وفقًا لرؤية شعرية غالبًا ما يتحكم فيها الخيال ليمنحها بعدًا تأثيريًا جماليًا، وضمن الزاوية الثانية يكون لأحاسيس المتلقى ورؤيته الذوقية وأسسه النقدية أثر فى صياغة تجربة الشاعر، وبهذا يكون المكان المدمج فى بنية القصيدة منفتحًا على عالم التخيل عند المتلقى « ومن هنا يكتسى المكان صفة أخرى عند الشعراء صفة ولونًا ورائحة غير التى نتعرف نحن بها على الأمكنة.