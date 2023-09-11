موعد مباراة كرواتيا وأرمينيا اليوم في تصفيات يورو 2024

يلتقي منتخب كرواتيا مساء اليوم الإثنين مع نظيره منتخب أرمينيا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، والتي يحتضنها ملعب "ريبابليكان ستايديوم".

ويقع منتخب كرواتيا في المركز الثانى في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب أرمينيا الثالث بنفس الرصيد من النقاط، بينما يأتي منتخب تركيا في صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة كرواتيا وأرمينيا اليوم

من المقرر ان تنطلق مباراة منتخب أرمينيا ضد كرواتيا في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع مباراة كرواتيا وأرمينيا عبر قناة BeIN Sports 2بتعليق "علي محمد علي".

جاءت قائمة كرواتيا كالتالي:

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)، إيفيكا إيفوسيتش (بافوس)، نيديليكو لابروفيتش (رييكا).

خط الدفاع: جوزيب ستانيشيتش (باير ليفركوزن)، جوزيب يورانوفيتش (يونيون برلين)، دوماجوي فيدا (أيك أثينا)، جوزيب شوتالو (أياكس)، يوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)، مارتن إرليتش (ساسولو)، بورنا سوسا (شتوتجارت)، بورنا باريسيتش (رينجرز)

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ماتيو كوفاسيتش (مانشستر سيتي)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، لوفرو ماجر (فولفسبورج)، نيكولا فلاسيتش (تورينو)، ماريو باساليتش (أتالانتا).

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش (توتنهام)، لوكا إيفانوسيك (دينامو)، أندريه كراماريتش (هوفنهايم)، برونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب)، بيتار موسى (بنفيكا)، ماتيا فريجان (ويسترلو).