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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عبد العزيز مخيون ضيف صالون أوبرا دمنهور الثقافي.. الليلة

الفنان الكبير عبد
الفنان الكبير عبد العزيز مخيون

 يعقد صالون اوبرا دمنهور الثقافى لقاء بعنوان "صورة العائلة فى الدراما المصرية"، ويستضيف الفنان الكبير عبد العزيز مخيون وتحاوره الدكتورة هبة الاصولى تحت اشراف الفنان امين الصيرفى وذلك فى السابعة مساء اليوم، الإثنين على مسرح اوبرا دمنهور، فى انطلاق فعاليات موسم النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

 ويتخلله فقرات فنية للمطرب احمد الريانى وفريق الفور كاتس الذى يضم كارما، بهار، روان وفريدة.

 

يدور الحوار حول مشوار عبد العزيز مخيون الفنى وأهم اعماله وأبرز الشخصيات التى قام بأدائها من خلال الأعمال الدرامية المختلفة، كما يتم القاء الضوء على صورة العائلة فى الدراما المصرية ودور الفن فى معالجة مختلف قضايا المجتمع.

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