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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 11-9-2023

عملات أجنبية
عملات أجنبية

تراجعت أسعار صرف العملات العربية، بشكل جماعي مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 11 سبتمبر في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

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سعر الدولار اليوم الاثنين في محال الصرافة والبنوك

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تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 11 سبتمبر 2023

 

أسعار العملات العربية

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.08 جنيه للشراء، 100.06 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع. 

 بلغت أسعار صرف الدينار البحـريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.83 جنيه للبيع، فيما سجل الريال العماني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.12  جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.57 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي:

أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 32.88 جنيه للشراء، 33.14 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 32.99 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

 أسعار صرف اليورو الأوروبي حققت في البنك التجاري الدولي 32.99 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 33.38 جنيه للشراء، و33.24 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي بلغت في بنك مصر 32.88 جنيه للشراء، 33.14  جنيه للبيع، وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 32.82 للشراء، 33.24 جنيه للبيع. 

 أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 32.98 للشراء، و33.13 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.42 جنيه للشراء، 38.60 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.50 جنيه للشراء، 34.66 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.59 جنيه للشراء، و22.69 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.42 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.76 جنيه للشراء، 2.78  جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.85 للشراء، 20.94 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.19  جنيه للشراء، 4.21 جنيه للبيع.

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