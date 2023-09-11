البرتغال في صدام مشتعل أمام لوكسمبورج اليوم بتصفيات يورو 2024

يلتقي منتخب البرتغال مساء اليوم الإثنين، مع نظيره لوكسمبورج، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

وتشهد مباراة منتخب البرتغال اليوم غياب قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، عن مواجهة لوكسمبورج بعدما تحصل رونالدو على بطاقة صفراء بعد تدخله العنيف ضد حارس مرمى منتخب سلوفاكيا، ليتأكد غياب رونالدو عن مباراة لوكسمبورج بسبب تراكم الإنذارات لديه.

موعد مباراة البرتغال ولوكسمبورج اليوم

من المقر أن تنطلق مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره لوكسمبورج، اليوم في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ألجارفي.

وستذاع مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره لوكسمبورج، اليوم في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، على قناة بي إن سبورتس 1 اتش دي، بتعليق حسن العيدروس.

ترتيب منتخب البرتغال و لوكسمبورج قبل مباراة اليوم

يقع منتخب البرتغال في المجموعة العاشرة من مجموعات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، رفقة كل من لوكسمبورج ومنتخب سلوفاكيا، والبوسنة والهرسك، وآيسلندا، وليختنشتاين.

ويعتلي رفاق رونالدو صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024 برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد لوكسمبورج في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.