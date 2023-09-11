موعد بداية فصل الخريف 2023.. وداعًا للصيف

موعد بداية فصل الخريف.. عقب مرور البلاد بصيف شديد الحرارة، مقارنة بالسنوات الماضية، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد موعد بداية فصل الخريف وانتهاء فصل الصيف رسميًا، بغية التقاط الأنفاس والاستمتاع بأجواء الخريف.

موعد بداية فصل الخريف

ويحل موعد بداية فصل الخريف لهذا العام، في 23 سبتمبر الجارى بالنصف الشمالى للكرة الأرضية، ومن المنتظر أن تكون مدة فصل الخريف للعام الحالي 89 يوما و19 ساعة و38 دقيقة.

فصل الخريف

ويتميز فصل الخريف بسقوط أوراق الشجر، وانتشار الرياح بكثرة، فضلًا عن وجود انخفاضًا لدرجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، وارتفاعها خلال فترات النهار، حيث تشهد الأجواء حالة من التقلبات الجوية.

الأحوال الجوية

وفي السياق يشهد اليوم الاثنين، بداية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة