الطماطم بــ 20 جنيهًا .. تعرف على أسعار الخضروات  بالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية والمحلات التجارية، لبيع الخضراوات بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، استقرارًا ملحوظًا في أسعار البيع والشراء لبعض الأصناف، وارتفاعًا في أصناف أخرى، حيث بلغ سعر الطماطم عند 20 جنيهًا للكيلو .

وسجل سعر كيلو الكوسة 15 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الثوم 30 جنيهًا للكيلو، وسعر البامية 25 جنيهًا للكيلو، وسجَّل سعر كيلو القلقاس 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر البصل الأحمر والأصفر 25 جنيهًا للكيلو، ، وبلغ سعر كيلو البطاطس 18 جنيهًا، وسعر القلقاس 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الثوم 30 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو الخيار 15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الجزر 13 جنيهًا، وسعر كيلو الباذنجان الرومى والعروس 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل 12 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي 15 جنيهًا، و سعر كيلو الليمون 10 جنيهات، ووصل كيلو الملوخية لــ10 جنيهات، وورق العنب لـ55 جنيهًا.

في سياق متصل، جاءت أسعار الفاكهة، اليوم الإثنين ، في الأسواق الشعبية، إذْ تراوح سعر كيلو التين البرشومي 25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو التفاح البلدى 25 جنيهًا، والتفاح السكرى 30 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 و40 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر ما بين 10 و15 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 و20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو المانجو النعوم 30 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو العنب البناتى الأصفر ما بين 25 لــ 30 جنيهًا للكيلو، والمانجو العويس 60 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو المانجو السكري لــ35 جنيهًا، جدير بالذكر، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف، وكيل الوزارة، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم، على الأسواق الشعبية والمحلات التجارية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية.