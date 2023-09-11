أسعار الذهب اليوم الإثنين 11 - 9 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بداية تعاملات، اليوم الإثنين 11 سبتمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2200 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الإثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2200 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2515 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2305 جنيهات.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1886 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1467 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1257 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 943 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17608 جنيهات، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1921 دولارًا للأوقية.