تعرف على 24 بطولة جراند سلام أحرزها الأسطورة ديكوفيتش

بعد فوزه ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس واصل النجم الصربي نوفاك ديكوفيتش تحطيم كل الارقام القياسية في عالم التنس بوصوله للقب الرابع والعشرين في البطولات الاربع العظمي ( الجراند سلام ) وهي بطولات ويمبلدون و رولان جاروس و بطولة أستراليا وبطولة الولايات المتحدة متفوقا على الأسطورة الأسباني نادال صاحب ٢٢ بطولة جراند سلام .

وبوابة الوفد تقدم السرد التاريخي للبطولات الاربع والعشرين التي احرزها نوفاك ديكوفيتش :

٢٠٠٨ بطولة أستراليا المفتوحة

٢٠١١ بطولة أستراليا المفتوحة

٢٠١١ بطولة ويمبلدون

٢٠١١ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

٢٠١٢ بطولة أستراليا المفتوحة

٢٠١٣ بطولة أستراليا المفتوحة

٢٠١٤ بطولة ويمبلدون

٢٠١٥ بطولة أستراليا المفتوحة

٢٠١٥ بطولة ويمبلدون

٢٠١٥ بطولة امريكا المفتوحة

٢٠١٦ بطولة أستراليا المفتوحة

٢٠١٦ بطولة فرنسا المفتوحة ( رولان جاروس )

٢٠١٨ بطولة ويمبلدون

٢٠١٨ بطولة امريكا المفتوحة

٢٠١٩ بطولة أستراليا المفتوحة

٢٠١٩ بطولة ويمبلدون

٢٠٢٠ بطولة أستراليا المفتوحة

٢٠٢١ بطولة أستراليا المفتوحة

٢٠٢١ بطولة فرنسا المفتوحة ( رولان جاروس )

٢٠٢١ بطولة ويمبلدون

٢٠٢٢ بطولة ويمبلدون

٢٠٢٣ بطولة أستراليا المفتوحة

٢٠٢٣ بطولة فرنسا المفتوحة

٢٠٢٣ بطولة امريكا المفتوحة