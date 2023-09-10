الشباب والرياضة تختتم فعاليات مُعسكر البرنامج الدولي «أكاديمية شباب المتوسط»

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، فعاليات المُعسكر التحضيري مع المرشحين للمشاركة في النسخة الثالثة من البرنامج الدولي « أكاديمية شباب المتوسط » بـــ 3 ورش عمل حول : "التعددية الثقافية والصور النمطية" و "التشبيك وبناء الشراكات" و"مهارات التواصل والعرض الفعال" ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء.

من المقرر انعقاد البرنامج خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في دولة إسبانيا بمدينة برشلونة، بإستضافة في مقر الأمانة العامة للمنظمة الحكومية الإقليمية الأورومتوسطية "الاتحاد من أجل المتوسط".

تحدثت الدكتوره ياسمين علاء الدين _معيدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في ورشة العمل الأولي حول :" ماهية التعددية الثقافية، مفهومها، مقوماتها، وخصائصها ، كما تطرقت إلى مفهوم الهوية السياسية وصورها والتحديات التي تواجه التعددية الثقافية .

كما قدمت الإطار العام "للصورة النمطية" من حيث المفهوم والأشكال والأسباب والآثار ، واختتمت الورشه الأولي بتكوين مجموعات لعرض التوصيات الخاصة بموضوعات الورشة.

وأدار ورشة العمل الثانية ، الأستاذ عمر المصري ، أمين عام مؤسسة شباب المتوسط للتنمية ، وتحدث عن مفهوم بناء الشراكات ومفهوم التشبيك، الفرق بينهما، وأيهما يسبق الآخر..؟ ، ثم خطوات إعداد الشراكات والتشبيك بين المؤسسات الأخرى، كما تطرقت الورشة إلى أهم الأخطاء الشائعة في جلسات التشبيك، إلى جانب مهارات التشبيك التي يجب أن يكون الفرد أو المؤسسة على دراية بها .

واختتمت الورشه الثالثه ، التي أدارها يوسف عروج مؤسس ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب المتوسط للتمنية ، بالتدريب على مهارات التواصل والعرض الفعال .

تُعد أكاديمية شباب المتوسط أول برنامج شبابى متوسطي ينطلق من القاهرة ليصبح تجربة دولية واعدة تجوب الدول المتوسطية ومنصة شبابية مُستدامة تهدف إلى رفع وعي الشباب بقضايا وتحديات دول البحر الأبيض المتوسط فى شراكات دولية وحكومية ومدنية.

وينفذ المُعسكر من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية .



فيما تنفذ النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط من خلال وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة شباب المتوسط للتنمية بالشراكة الإتحاد من أجل المتوسط، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz.

وتستهدف النسخة الثالثة رفع الوعي واشراك الشباب في التعامل مع القضايا وتحديات منطقة المتوسط، حيث أن أبرز الموضوعات الرئيسية للنسخة الثالثة هي "قضايا المناخ، الدمج الاجتماعي، توظيف الشباب".