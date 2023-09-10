«الأهلى المصرى» يفتح خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار لتنمية الصادرات

وقّع البنك الأهلى المصرى اتفاقية مع مكتب أبوظبى للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبى للتنمية لفتح خط ائتمان بقيمة (100 مليون دولار أمريكى).

يهدف الاتفاق إلى تنمية التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، وتشجيع الشركات الوطنية على تصدير منتجاتها من السلع والخدمات وتعزيز تواجدها فى السوق المصرية.

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن الاتفاقية التى تم توقيعها مع مكتب أبوظبى للصادرات تأتى استمرارًا لثقة المؤسسات العالمية فى السوق والاقتصاد المصرى.

كما يأتي تقديرًا لدور البنك الأهلى المصرى فى تنمية الاقتصاد القومى وستسهم فى فتح آفاق جديدة للتعاون، كما تعزز الاتفاقية الجهود التى يبذلها مكتب أبوظبى للصادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ومن جانبه، أكد محمد سيف السويدى، مدير عام صندوق أبوظبى للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لمكتب أبوظبى للصادرات، أن الاتفاقية التى تم توقيعها مع البنك الأهلى المصرى تتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة واهتمامها فى تعزيز الصادرات الوطنية.

لافتًا إلى أن التمويل الذى سيوفره أدكس يشكل خطوة مهمة تسهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى، وإيجاد شراكة استراتيجية مع البنك الأهلى المصرى بصفته أكبر البنوك المصرية وأكثرها دعمًا للشركات الناشئة والكبرى فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

مشيرًا إلى أن البنك الأهلى المصرى يتمتع بعلاقات خارجية ممتدة وفعالة، مما يدعم العلاقات التجارية بين البلدين.

يذكر أن مكتب أبوظبى للصادرات الذى تم تأسيسه من قبل صندوق أبوظبى للتنمية عام 2019، ويعمل على تنمية الصادرات الوطنية وذلك من خلال تقديم الحلول التمويلية التى يقدمها بهدف تمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق العالمية.

كما يوفر (أدكس) الضمانات للمستورد الخارجى لشراء سلع وخدمات من مصدّر إماراتى وفقًا لشروط ملائمة ومزايا تنافسية، بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى للشركات على المدى البعيد، ويسهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل.