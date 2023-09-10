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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

زلزال المغرب.. سفير مصر بالمملكة المغربية يؤكد سلامة الجالية المصرية

زلزال المغرب
زلزال المغرب

 أكد السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمملكة المغربية، على تواصل السفارة المصرية لدى الرباط مع الجهات المغربية المختصة لمتابعة أوضاع الجالية المصرية عقب الزلزال الذي ضرب المملكة مساء أول أمس الجمعة.


 وأشار السفير المصري لدى المملكة المغربية أن وضع الجالية المصرية في المملكة مطمئن، مشيرًا إلى متابعة السفارة لأحوال التجمعات المصرية في مختلف المدن.

 ونوه أن السفارة لم تتلق حتى الآن أي بلاغ بشأن ضحايا أو إصابات بين أبناء الجالية المصرية، مضيفًا: "سنحتاج لعدة أيام للتوصل لتقييم نهائي للوضع.".

 هذا وتتابع وزارة الهجرة، من خلال غرفة عمليات الوزارة، على مدار الساعة الموقف للاطمئنان على أبنائنا في المغرب، وتتمنى للجميع السلامة والأمان.

 وقد أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت، عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس الجمعة الموافق 8 سبتمبر الجاري، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.


 وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعبًا، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

 

 

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