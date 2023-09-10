أسعار سوزوكي فرونكس الجديدة بعد تقديمها في مصر للمرة الأولى

أعلنت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي في مصر، عن الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي فرونكس الجديدة، التي يتم تقديمها في مصر للمرة الأولى، ووفقًا للمعلن فإن السيارة سوزوكي فرونكس الجديدة تقدم بفئتين من التجهيزات، سعر الفئة الأولى GL يبلغ نحو مليون و149 ألفًا و900 جنيه.

أما الفئة الثانية GLX من السيارة سوزوكي فرونكس الجديدة فتقدم من “مودرن موتورز” بإصداري الأول MONO بسعر مليون و249 ألفًا و900 جنيه، والإصدار الثاني TWO ويقدم بسعر مليون و299 ألفًا و900 جنيه.

تقدم مودرن موتورز السيارة سوزوكي فرونكس الجديدة بفئتين من التجهيزات نستعرض أبرز مواصفاتها في السطور التالية:

مواصفات سوزوكي فرونكس الجديدة

تعتمد السيارة سوزوكي فرونكس الجديدة، على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 103 أحصنة مع عزم دوران 138نيوتن متر عند4400 لفة في الدقيقة، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي لتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عبر ناقل أوتوماتيك 4 سرعات.

أما بخصوص الأبعادها الخارجية، فتأتي السيارة سوزوكي فرونكس بطول3,995 مم، أما العرض 1,765 مم، والارتفاع 1.550 مم، وطول قاعدة العجلات2,520 مم، والخلوص الأرضي170 مم، والوزن 1,480كم، ومساحة الشنطة 304 لترات، وسعة خزان الوقود 37 لترًا.

أنظمة السلامة

وتقدم السيارة بباقة متميزة من أنظمة الأمان والسلامة نستعرض أبرزها في السطور التالية:

• وسائد هوائية أمامية

• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

• برنامج ثبات إلكتروني ESP

• مساعد فرامل BA

• المساعدة في صعود المرتفعات

• مثبت السرعة

• حساسات ركن خلفية

• كاميرا خلفية

• إنذار ومانع للحركة

• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

بينما تقدم الفئة الأعلى تجهيزاً بوسائد هوائية جانبية وستارية، وكذلك كاميرا بزاوية 360 درجة (كاميرا برؤية محيطية).

التجهيزات الخارجية والداخلية

تتوفر سوزوكي فرونكس الجديدة، بستة ألوان طلاء خارجي: أبيض لؤلؤي، فضى، رصاصى، أزرق، أسود.. أما الطلاء ثنائي اللون فيتكون من سقف أسود مع لون أحمر أو برتقالي أو فضي. وفيما يلي أبرز تجهيزات الفئتين.

• الفئة الأولى GL

مصابيح أمامية بروجكتور LED، إضاءة نهارية LED، مرايا الأبواب قابلة للطي والتعديل كهربائيًا، جنوط رياضية مقاس 16 بوصة.

قفل مركزي للابواب، شاشة ترفيه تعمل باللمس بمقاس 7 بوصة + بلوتوث، نظام صوت مكون من 4 سماعات، تكييف هواء أوتوماتيك، فتحات تكييف خلفية، نوافذ كهربائية، مخرج USB، فتحات شحن USB للمقاعد الأمامية والخلفية.

• الفئة الثانية GLX

بالإضافة إلى ما سبق تتمتع الفئة الثانية بـ نظام الدخول الذكي، تشغيل المحرك بدون مفتاح، المرآة الداخلية بخاصية تعتيم أتوماتيك، شاشة ترفيه تعمل باللمس بمقاس 9 بوصة، توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، شاشة عدادات مقاس 4.2 بوصة، شاشة عرض على الزجاج الأمامي، دعم ميزة التعرف على الصوت، شاحن لا سلكي وشواحن USB (للمقاعد الامامية و الخلفية)، نظام صوت مكون من 4 سماعات/ 2 مكبرات صوت.