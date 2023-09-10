الأحد 10 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الصحة يعلن عن أكثر الأمراض انتشارًا في مصر.. فيديو

الدكتور خالد عبدالغفار،
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، تفاصيل افتتاح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر، بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، بالتعاون مع بعض شركات الأدوية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن أنه تم تدريب عدد من المتخصصين وتأهيلهم للعمل في أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية، موضحًا أن الأجهزة المتواجدة في العالم تعد الأحدث في العالم.

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وزير الصحة يفتتح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر

فيروس سي

ونوه إلى أن سرطان الثدي يعد رقم واحد في مصر من بين السرطانات المنتشرة، كما أن القضاء على فيروس سي، ساعد على عدم ارتفاع حالات سرطان الكبد في مصر، وسرطان القولون والرئة أكثر انتشار بين الرجال.

وأوضح، أن خطوات التشخيص تبدأ بطرح أسئلة للمريض، والخطوة الثانية إجراء أشعة، ويتم بعد ذلك إجراء باق الخطوات وفق ما هو مخطط له، ويتم صرف بروتوكول العلاج بناء على نوع السرطان.

ولفت إلى أن أسعار أدوية السرطان غالية للغاية، والدولة تتكلف بملايين الجنيهات شهريا من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، وجميع أدوية السرطان متوافرة بصورة كاملة.

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