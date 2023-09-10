الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الرئاسة: الرئيس السيسي تحدث بصوت الدول النامية والأفريقية في قمة مجموعة العشرين

الرئيس الهندي يستقبل
الرئيس الهندي يستقبل الرئيس السيسي

 قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة مجموعة العشرين بالهند عقدت في وقت دقيق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن قادة دول العالم خلال القمة أشاروا إلى التحديات التي تواجه العالم والتي تصل إلى درجة الأزمات.


 أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، تحدث في كلمته عن جوهر المشكلات وضرورة إطلاق النظامي العالمي متعدد الأطراف وتقويته لخدمة جميع مصالح الدول، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي لم يتحدث بصوت مصر فقط بل كان يتحدث عن شواغل الدول النامية والأفريقية، خاصة بعد ترأسها مؤتمر المناخ كوب 27.

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 وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي، كان من هذا المنطلق، والتأكيد على أهمية والضرورة الحيوية للنظر بجدية وعمق في معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي والتي تحتاج إلى إصلاحات وتمويل، كما أن مصر تدفع في هذه التجربة بخطوات ملموسة، وأيضًا ترأس مصر اللجنة التوجيهية الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي نيباد والحديث عن ضرورة النظر في فجوتين مهمتين للدول الأفريقية وهما التمويل والمناخ.

 

 توفير التمويل:


 وشدد على أن كلمة الرئيس السيسي، تطرقت إلى أهمية توفير المبالغ المطلوبة والاستثمارات والمساعدات في الشقين والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات، ولابد من إيجاد الحلول لهذه الأزمات من خلال عمليات التنمية.


 وتابع أن أزمة أسعار الفائدة تضرب العالم وهو ما يسبب اضطرابًا في هيكل التمويل العالمي، كذلك مشروعات التنمية وخاصة للدول الأفريقية، وهي أزمة تحت التهديد وتحتاج إلى ضرورة عاجلة، مع التأكيد أن العلاقة هي تنمية للجميع وليس مصلحة دولة على حساب دولة أخرى.


 كما أكد أن القمة كان بها اهتمام كبير وهو ملف التغير المناخي والتعامل معه بجدية، وطرح العديد من الأفكار خاصة من الدولة المصرية منها ما تم طرحه في قمة شرم الشيخ كوب 27 بإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتجنب الآثار السلبية للتغير المناخي.

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