ڤودافون: التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية

شاركت "ڤودافون بيزنس" في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، الذي نظمته وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي المؤتمر ليؤكد التزام مصر تجاه القضايا السكانية على المستوى الدولي لوضع خطط واقعية تسعى للارتقاء بجودة الحياة.

أعرب محمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال بڤودافون مصر عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الذي يمثل مناسبة هامة لاستعراض قضايا الصحة والتنمية والاستدامة، مؤكدًا على دور ڤودافون بيزنس الفعّال في تعزيز هذه القضايا الحيوية، من منطلق إيمانها بأن التحول الرقمي يمكنه لعب دور كبير في تطوير القطاع الصحي وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفير الحلول التقنية والتكنولوجية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى مشاركة ڤودافون في عدد من مشروعات التحول الرقمي للقطاع الصحي في مصر، مثل مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، ومشروع التأمين الصحي الشامل.

أضاف الخطيب، أن هذه المشاركة تجسد مساهمة ڤودافون بيزنس في تحقيق مستقبل صحي أفضل وأكثر استدامة للمجتمع المصري من خلال تقديم الحلول التكنولوجية اعتمادًا على خبراتها الواسعة في مجال رقمنة القطاع الطبي، وامتلاكها أحدث التقنيات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث سبق للشركة تنفيذ والإشراف على العديد من المشروعات اعتمادًا على كوادرها المدربة على أعلى مستوى، ودخولها في شراكات استراتيجية مع مختلف الهيئات والجهات الصحية لتطوير وتنفيذ منظومة طبية متكاملة وفعالة.

ڤودافون شاركت في ميكنة منظومة التأمين الصحي من خلال تطوير النظام الخاص بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى التي تشمل 6 محافظات تخدم أكثر من 5 مليون مواطن ، وذلك بالتعاون مع ثلاث هيئات، وهم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، من خلال البوابة الالكترونية لتسجيل واعتماد المنشآت الصحية، مرورا بأنظمة ادارة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، ونظام تسجيل الملفات الطبية للمنتفعين، وحتى انظمة ادارة المطالبات الخاصة بالتأمين وادارة بيانات المنتفعين. بالإضافة الى التكامل اللحظي بين جميع الأنظمة.

كما أن ڤودافون تقوم بتنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بالشراكة مع شركة الدلتا للأنظمة الالكترونية، الذي يهدف لرقمنة الرعاية الصحية وإنشاء ملفات طبية متكاملة لجميع المواطنين، حيث يتضمن المشروع 79 مستشفى تابعة لـ 11 جامعة، بالإضافة إلى 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر، ويخدم أكثر من 10 ملايين مريض سنويًا. وساهمت ڤودافون في توفير أحدث التطبيقات التكنولوجية التي تساهم في تحقيق مستوى أفضل للخدمات المقدمة بالمستشفيات، فضلاً عن توريد وتجهيز ودعم البرامج والتطبيقات الخاصة بإدارة المستشفيات، وتدريب العاملين بالمستشفيات على استخدام هذه التقنيات، وتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني.