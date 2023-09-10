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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المانيا تحدد بديل هانز فليك بعد إقالته

هانز فليك
هانز فليك

قرر الاتحاد الالماني إقالة المدرب هانز فليك المدير الفني للمانشافت عقب الهبوط الكبير في المستوى خلال الفترة الماضية، وبدأ عملية البحث عن بديله ليتولى مسؤولية القيادة خلال الفترة المقبلة.

جاءت إقالة هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا عقب الخسارة الثالثة على التوالي من اليابان أمس، بعد مواجهات بولندا وكولومبيا، وعقب الخروج الكارثي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

بديل هانز فليك في منتخب المانيا

بديل هانز فليك في منتخب المانيا من المتوقع أن يكون رودي فولر والذي سيتولى المهمة بشكل مؤقت في مقعد المدير الفني، خلال مباراة فرنسا الودية المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وعن بديل هانز فليك الدائم خلال الفترة المقبلة فإن المدرب جوليان ناجيلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق هو الأقرب لتولي المهمة الفنية للمانشافت.

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